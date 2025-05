Washingtoni kesklinnas tappis relvastatud isik kaks Iisraeli diplomaati

Ohvrid olid Washingtonis asuva Iisraeli saatkonna töötajad. Nad tapeti pärast juudi muuseumis toimunud Gaza toetusüritusel osalemist.

Üritusel toimusid arutelupaneelid teemal, kuidas erinevad organisatsioonid ja usundid üle kogu maailma saavad teha koostööd, et viia Gazasse humanitaarabi.

Iisraeli diplomaatide tapmisest teatas sisejulgeolekuminister Kristi Noem.

"Kaks Iisraeli saatkonna töötajat tapeti täna õhtul Washingtonis juudi muuseumi lähedal," teatas Noem.

Ka justiitsminister Pam Bondi ning FBI direktor Kash Patel viidi toimunuga kurssi. Iisraeli suursaadik ÜRO juures Danny Danon ütles, et tegemist oli antisemiitliku terroriaktiga.

USA võimud käivitasid ulatusliku politseioperatsiooni. Võimud sulgesid mitu tänavat.

Washingtoni politseiosakonna juht Pamela Smith ütles, et kahtlustatav on vahi all. Smith ütles, et kahtlusalune on 30-aastane Chicagost pärit Elias Rodriguez ja vahi all viibides skandeeris ta "Free, free Palestine!".

Smith ütles, et ohvrid olid mees ja naine, kes olid lahkumas muuseumis toimunud ürituselt. Kahtlustatav lähenes siis neljale inimesele ja avas tule. Iisraeli suursaadik USA-s Yechiel Leiter ütles, et tapetud mees ja naine olid elukaaslased, kes kavatsesid kihluda.

Pealtnägija ütles telekanalile CNN, et tulistaja teeskles alguses tunnistajat ning ootas politsei saabumist. Pealtnägija sõnul toimus tulistamine umbes kell 21.00 kohaliku aja järgi.

"Kostusid mõned lasud ja siis jooksis keskusesse üks mees, turvamehed pakkusid talle vett, püüdes teda lohutada. Nad (turvamehed) arvasid, et ta oli tulistamise tunnistaja. Mees palus turvatöötajatel politsei kutsuda. Kui politsei jõudis umbes 10 minutit hiljem kohale, võttis mees kuriteo omaks. Kurjategija ütles: Ma tegin seda Gaza heaks. Vabastage Palestiina," meenutas pealtnägija.

USA president Donald Trump mõistis Iisraeli diplomaatide tapmise hukka.

"Need jubedad tapmised Washingtonis, mis põhinevad ilmselgelt antisemitismil, peavad nüüd lõppema. Vihkamisel ja äärmuslusel pole USA-s kohta," teatas Trump.

Ka Washingtoni linnapea Murial Bowser ütles, et linn seisab vastu vägivallale ja vihkamisele.

"Õudne juhtum hirmutab paljusid inimesi meie linnas ja riigis. Me ei salli oma linnas vägivalda ega vihkamist. Me ei salli terroriakte," teatas Murial Bowser.

Ka teised USA liidrid mõistsid diplomaatide tapmise hukka.

"See õõvastav tulistamine näib olevat veel üks kohutav näide antisemitismist, mis, nagu me teame, on meie ühiskonnas liiga levinud," teatas demokraadist senaator Chuck Schumer.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et tugevdab Iisraeli diplomaatiliste esinduste julgeolekut.

Iisraeli saatkond USA-s avaldas hiljem ka tulistamises hukkunud diplomaatide nimed – Yaron Lischinsky ja Sarah Milgrim.

"Yaron ja Sarah olid meie sõbrad ja kolleegid. Nad olid oma parimates aastates. Täna õhtul tulistas neid terrorist ja tappis nad," teatas saatkond.

Yaron and Sarah were our friends and colleagues. They were in the prime of their lives.



This evening, a terrorist shot and killed them as they exited an event at the Capital Jewish Museum in DC.



The entire embassy staff is heartbroken and devastated by their murder. No words… pic.twitter.com/2HytKDp8Fr