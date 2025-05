Narvakad saavad mõne aasta pärast toasooja mitmest katlamajast korraga

Eesti energeetika veteran Balti elektrijaam läheb suvel kapitaalremonti. Koostootmisjaam aitas Narva elanikel külma talve soodsama küttehinnaga üle elada, kuid nüüdseks on jaama ressurss ammendunud ja remonditööd võivad kesta kuni aasta lõpuni.

Selle ajani jääb narvakaid kütma kallis gaasikatlamaja. Suurem soojavarustuskindlus saabub kolme aasta pärast, kui Narva peaks saama veel ühe katlamaja, mille hange kuulutatakse välja mõne nädala pärast.

Balti elektrijaama ootab tulevikus ees põhjalik uuenduskuur. Põlevkivi asendatakse biokütusega ja jaama eluiga pikeneb tunduvalt.

"Oleme jätkuvalt sellel positsioonil, et Narva elanikud vajavad ka tulevikus mõistliku hinnaga soojust ja samal ajal Eesti vajab juhitavat elektrivõimsust ja biomassist elektri ja sooja koostootmine on see, mis viib meid edasi ka peale aastat 2035," ütles Eesti Energia juhatuse liige Lauri Karp.

Lisaks Balti elektrijaamale ja uuele katlamajale liidetakse Narva kaugküttevõrguga ka 100 megavatine gaasielektrijaam. Eesti Energia rajatava gaasijaama ülesandeks on eeskätt varustuskindluse tagamine ja taastuvenergia tasakaalustamine. Kaugküte on pigem lisandväärtus, kuna juhukorras käivitatava jaamaga Narvat ära ei küta.

"Peame arvestama loomulikult sellega, et tegemist on tipuelektrijaamaga, ehk ta annab sooja sel hetkel, kui ta tipuelektri töötunde omab. Me võime kindlasti esimestel aastatel rääkida 2000 tunnist, siis ta läheb 1000 tunni peale, seda prognoosi on väga raske täna anda," lausus Karp.

Gaasjaama rajamise ja Balti elektrijaama moderniseerimise investeerimisotsused teeb Eesti Energia lähiajal.