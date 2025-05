Eesti Panga ökonomist USA-le vastutollide seadmist EL-i poolt ei poolda

"Ma ei tea, mis võiks olla see, mis tekitaks niisuguse koordinatsiooni maailma riikide vahel, et tuldaks tagasi uuesti vabakaubanduse lepete juurde ja niisuguseid äkilisi, ootamatuid tariifidega ähvardamisi enam ei oleks," ütles Oja.

"Võib-olla see, mida Euroopa teha saaks, oleks siis sellest mängust nagu kõrvalejäämine. Leppimine sellega, et Põhja-Ameerikast meile neid piiranguid pannakse, aga samas need piirangud kahjustavad Ameerikat ennast ka. Ja kui me ise neid piiranguid Ameerika kaupadele ei pane, siis võib-olla efekt meie majandusele on kokkuvõttes väiksem. Ja siin minu meelest tuleb mängu ka see,

et ma arvan, et meile ei ole hea see, kui meie liitlastel läheb halvasti ja seetõttu me ei peaks nende majandust ka mingisuguste piirangutega kuidagi takistama," rääkis Oja.

Oja rõhutas, et ta ei toeta vastutollide kehtestamist USA-le. "Mina olen jah, selline parandamatu vabakaubanduse pooldaja," sõnas ta.