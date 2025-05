Merz: lääs ei sea enam Ukraina relvadele tegevusulatuse piiranguid

"Ukrainale tarnitavatel relvadel ei ole enam lubatud tegevusraadiuse piiranguid – seda ei sea enam britid, prantslased, meie ega ameeriklased," märkis Merz.

"See tähendab, et Ukraina saab ennast nüüd kaitsta, rünnates näiteks Vene sõjaväe positsioone Venemaa pinnal. Mõne üksiku erandiga Ukraina seda seni ei teinud. Nüüd võivad nad seda teha," lubas Merz.

Merz siiski ei täpsustanud, kas see tähendab ka seda, et Saksamaa tarnib Ukrainale tiibrakette Taurus.

Merzi viimast teadaannet jõudis juba kommenteerida ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

"Kui selliseid otsuseid on tõepoolest langetatud, siis on need täielikult vastuolus meie püüdlustega jõuda poliitilise (rahu) lahenduseni. Need on üsna ohtlikud otsused, kui need on langetatud," seletas Peskov.