Kadrioru veest leiti tervisele kahjulikku pliid

Kadrioru elanik Sander Allmere avastas remonti tehes oma maja alt vanad veetorud. Veetestidest selgus, et plii tase vees, mis on tervisele ohtlik, oli pea kuus korda kõrgem, kui peaks. Tallinna Vee varahaldusdirektor kinnitas, et enamus vanadest veetorudest on vahetatud, kuid tõdes ka, et täpselt ei ole teada kus ja millisest materjalist vanemad torud võivad asuda.

Sander Allmere avastas sügisel oma Kadrioru kodus remonti tehes maja alt vanad veetorud. Kahtlusega, et tegu vanemat sorti toruga, mis võib eraldada tervisele ohtlikku pliid, otsustas Allmere igaks juhuks veetestid teha.

"Tuli välja, et meil plii tase vees oli pea kuus korda üle lubatud piirmäära - 56 ug/l. Lubatud piirmäär on 10 ug/l. Olgu siis öeldud, et plii on mürgine raskemetall, mille tase joogivees võiks olla 0," lausus Allmere.

Pliimürgitus on kõige ohtlikum rasedatele ja lastele. Mürgituse sümptomid on peavalu, ärrituvus, agressiivsus, mäluprobleemid, käte värisemine. Lootel põhjustab see aga intellektihäireid, täiskasvanud inimestel viljatust. Raskematel juhtudel võib mürgitus lõppeda aneemia, kooma või surmaga.

"Kohe peale veetaseme tulemuste teadasaamist lasime kogu perel veres plii taset mõõta. Ka need näidud olid meil kõigil kõrged, sest jõime igapäevaselt kraanivett, kuid mitte nii kõrged, et peaks raviga alustama. Veretesti tegemise hetkeks ei olnud me ka paar nädalat kraanivett joonud, seega näit oli tõenäoliselt pisut langenud varasema igapäevase tasemega võrreldes. Plii ise kehast välja ei lähe, vaid suurem osa ladestub lõpuks kudedes ja luudes," ütles Allmere.

Perekond võttis ühendust Tallinna Veega ja otsustas kevadel kõik oma krundile sissetulevad veetorud ära vahetada.

"Nüüd, kui kõik torud vahetatud, tegin igaks juhuks veetestid uuesti ja kuigi tase oli märgatavalt langenud, ületas see siiski lubatud piirmäära - 11 ug/l. Uute torudega võiks olla näit 0. See näitab, et mingil määral tuleb pliid vette ka trassi veest, mis satub sinna naabermajade vanade torude tagasivoolu kaudu, sest Tallinna Vesi väidab, et nende trassitorud on vahetatud," lausus Allmere.

Mehe hinnangul peaks Tallinna Vesi tegema teavituskampaania korterühistute informeerimiseks vanade pliist torude võimalikkuse kohta.

Thomberg: tihti selgub toru materjal alles kaevetööde käigus

Tallinna Vesi täpsustas, et pliist veetorusid kunagi tehtud ei ole, aga eelmise sajandi alguses oli veel kombeks teha torusid sulamist, kuhu oli lisatud ka pliid. Seetõttu võib vanade torude küljest vette eralduda ohtlikku ainet eralduda.

Tallinna Vee varahaldusdirektor Tarvi Thomberg kinnitas, et kraanivesi on üldiselt ohutu ning järelvalvet teostab nii nende ettevõte kui ka terviseamet.

"Ühisveevärgi magistraaltorustikud Tallinnas on kas plastist, terasest või malmist - need on kaasaegsed ja ohutud materjalid. Plii kasutamine veetorustikes lõppes 20. sajandi alguses ning seda kasutati üksnes osade majaühenduste puhul, samal ajal rajati majaühendusi nii terasest kui ka malmist. Valdav enamus ehitistest ja torustikust Tallinnas on oluliselt uuem ning seal seda enam ka majaühenduste materjalina kasutusel ei ole. Seega üldiselt on kraanivesi ohutu ning selle kvaliteet on nii vee-ettevõtte, kui ka Terviseameti poolt pideva järelevalve all. Aasta jooksul teeb ainuüksi Tallinna Vesi üle 3000 veeproovi," lausus Thomberg kommentaaris ERR-ile.

Tallinna Veel aga puuduvad andmed enne 20. sajandist paigaldatud majaühenduste materjalide osas, seega ei teata, kus võiks Tallinnas veel sääraseid vanemaid torusid peituda.

"Tihti selgub toru materjal alles kaevetööde käigus. Kui meie ettevõte on kuskil veeavariiga seotud töid tehes tuvastanud vanema torustikuga majaühenduse lõigu, siis oleme selle välja vahetanud kaasaegsest materjalist veetorustiku vastu. Ühe aasta jooksul uuendab ja rajab Tallinna Vesi ligi 45 km ulatuses torustikku," lisas varahaldusdirektor.

Thombergi sõnul on erinevate proovide võtmisega selgitatud välja, et vesi torustikus võib ületada pliile kehtestatud piirmäära ainult siis, kui vesi torustikus pikalt seisab ja ei leia kasutust.

"Üldine soovitus on torustikus seisnud vett mitte kasutada, vaid lasta veel veidi aega joosta ja tarbida värsket vett. Kahtluse korral saab lasta laboris teha veeanalüüsi ning soovitame seda kindluse saamiseks teha. Vee-ettevõtte poolt teeme täiendavaid analüüse pidevalt ka ise, meie poolt tehtud analüüsides ei ole plii tase ületanud lubatud piirmäära (10 ug/l). Meedias kajastatud näitega Kadriorus asuvas hoones tegeleme edasi ning võtame täiendavaid vee-analüüse olukorra täpseks uurimiseks," kinnitas Thomberg.

Tallinna Vee varahaldur tõi veel välja, et tinatorude, kust võib eralduda pliid, temaatika ei ole eksklusiivselt ainult Eestiga seotud teema, vaid seda on laialdaselt käsitletud nii teistes Euroopa riikides kui ka USA-s.