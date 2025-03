Konkurentsiamet kinnitas Tallinna Vee hinnatõusu

Erakliendid peavad vee eest rohkem maksma hakkama, samas kui äriklientidele see langeb. Nimelt tuleb praegu Tallinnas ja Sauel vee eest koos käibemaksuga tasuda 2,26 eurot kuupmeetri eest ning alates 1. maist tõuseb see 2,56 euroni. Äriklientidele seni kehtinud hind on 4,23 eurot, kuid alates maist 4,06 eurot kuupmeetrist.

Keskmise leibkonna jaoks tõusevad kulutused veeteenustele ligikaudu kahe euro võrra kuus.

"Hinnamuudatus arvestab planeeritud investeeringuid, mis on vajalikud vee- ja reoveeteenuse kvaliteedi ning keskkonna hoidmiseks ja elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse tagamiseks," ütles Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev.

Tallinna Vesi peab hindu ühtlustama 2023. aastal jõustunud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse tõttu, mille kohaselt tuleb eri kliendigruppide hinnapõhimõtted ühtlustada hiljemalt 2026. aasta juuliks.

Konkurentsiameti antud kinnituse kohaselt muutub veeteenuse hind keskmiselt kaheksa protsendi võrra, tõustes eraklientide jaoks ja langedes äriklientide jaoks. Tallinna Vesi esitas veehinna komponentide muutmise taotluse eelmise aasta detsembris.

Kaks protsenti hinnamuudatusest tuleneb tegevuskulude kasvust.

Viimase kolme aasta jooksul on Tallinna Vesi investeerinud varadesse enam kui 109 miljonit eurot. Järgmisi investeeringuid plaanib ettevõte reoveepuhastusjaamas, tagamaks, et Läänemere kaudu keskkonda suunatav heitvesi oleks puhas ja vastaks rangetele kvaliteedinõuetele, mida näeb ette asulareovee puhastamise direktiiv.

Reoveeteenuse hinda ei ühtlustata. Seaduses ette nähtud üleminekuperioodi jooksul analüüsib Tallinna Vesi koostöös Tallinna linnaga reoveeteenuse hinna määramise metoodikat, et hinnapõhimõtteid ajakohastada ja minna 2026. aastal üle reostuskoormuse-põhisele hinnastamismeetodile. Reoveeteenuse hind hakkab sõltuma kliendi poolt ära juhitava reovee saastetasemest ning hinna määramisel lähtutakse põhimõttest, et saastaja maksab kõrgemat hinda.

Maardus muutub veeteenuse hind ligikaudu neli protsenti. Maardus asuv taristu kuulub Maardu vee-ettevõttele ja Tallinna Vesi opereerib piirkonna taristut, makstes renti vastavalt Maardu vee-ettevõttega sõlmitud rendilepingule.

Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 25 000 kodu- ja äriklienti ning 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades.