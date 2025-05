Pärnus hakkavad sel suvel rannaniitu taas hooldama linnalehmad

Juba pühapäeval Vana-Pärnu rannaniidule toodud 14 veist said teisipäeval seltskonnalisa, kui peremees 15 uut looma karjamaale lasi. Veiseid tuuakse Pärnu lähedalt Põlendmaa külast veel juurdegi ja kokku jõuab siia ligi 60 veist.

"Nad jäävad siia terveks suveks ja tõenäoliselt senikaua, kui sööta on. Me käime neid siin vaatamas igapäevaselt," ütles Valdeni talu peremees Siim Suitsmart.

Suitsmart on oma loomi suveks linna toonud juba rohkem kui kümme aastat. Ta ütleb, et see on kasulik, sest oma karjamaad saab sel ajal kasutada muul otstarbel.

"Näiteks vilja kasvatada, rohumaid uuendada, see on nagu lisakarjamaa, lisavõimalus, lisasööt. Ja olgem ausad, rannakarjamaa toetus on ka suurem, kuna meie veisekasvatus on suuresti toetustele loodud, üles ehitatud," lausus Suitsmart.

Pärnu linn on huvitatud rohkematestki linnalehmadest, sest lisaks hooldatud niitudele on veised ka arvestatav turismiatraktsioon. Varem olid lehmad ka Raeküla ja Mai rannas, kuid viimastel aastatel mitte.

"Kahjuks ei ole meil õnnestunud leida loomapidajaid, kes on nõus oma loomi sinna tooma. Pärnu ümbruskonnas ei ole selliseid loomapidajaid," ütles Pärnu linnamajanduse osakonna juhataja Karmo Näkk.

Näki sõnul on loomade kaugemalt toomine loomapidajale keerukam ja kulukam. Töö linnalehmade leidmiseks koos keskkonnaameti ja loomapidajate liiduga käib aga edasi.

"Me loodame siiski, et järgmiseks hooajaks leiame kedagi, kes tuleb neid hooldama, sest vastasel juhul need ajaloolised rannaniidud kasvavad taaskord täis ja nende niitmine läheb aasta-aastalt kallimaks, arvestades kulusid," lausus Näkk.

"Ma ütleks, et tore on, et loomad saavad olla vabas looduses, aga vahepeal ikka mõtlen, et kes neid siis valvab, kui midagi peaks juhtuma," ütles pärnakas Stella.

"Nad on toredad. Olen siin käinud surfamas üle kümne aasta. Arvan, et nad muudavad maastiku atraktiivsemaks. Minu jaoks pole nad probleem," lausus Pärnus elav soomlane Tarmo.

"Minul ei ole nende vastu mitte midagi, ju tõmbavad selle roostiku maha ja pärast on selle platsi peal hea surfata ka, kui on suurem torm. Minule väga sobib," leidis Pärnu elanik Raimo.