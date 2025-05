Viljandi kultuuriakadeemia direktoriks saab Ott Karulin

Karulini kõrval kandideerisid kultuuriakadeemia direktoriks ka endine kultuuriakadeemia juht Anzori Barkalaja ja endine ERM-i direktor Kertu Saks.

Eksperdikomisjoni esimehe ja humanitaarteaduste valdkonna dekaani Anti Selarti sõnul paistis Karulin silma Viljandi kultuuriakadeemia toimimist puudutavate teadmiste poolest. Samuti tajub ta hästi akadeemia ees seisvaid valikuid.

"Tema välja pakutud arengusuund oli kõige konkreetsem, selge tegevusplaaniga ja kultuuriakadeemia praeguseid väljakutseid arvestav," sõnas Selart.

Ott Karulin leidis, et Viljandi kultuuriakadeemia on praegu heas seisus.

"Siiski näen võimalust ambitsiooni suurendada, et akadeemia oleks jätkuvalt meistriõpet väärtustav kool, mis on Eestis akadeemiliselt veel nähtav."

Samuti peab ta oluliseks luua paindlikke õpiteid ning toetada üliõpilasi ja õppejõudusid, et nad saaksid akadeemiast parima kogemuse.

Viljandi kultuuriakadeemia eelmise direktori ametiaeg pidanuks kestma 2025. aasta kevadeni, kuid Juko-Mart Kõlar lahkus mullu suvel skandaali tõttu ametist. Viljandi kultuuriakadeemiat juhtis pärast seda direktori kohusetäitja ja õppedirektor Kadri Steinbach.

Ott Karulin on alates 2013. aastast kuni praeguseni olnud kultuuriakadeemia külalislektor ja 2024. aastast on ta töötanud rahandusministeeriumis riigivalitsemise valdkonna juhina. Varem on ta olnud riigikantseleis strateegiabüroo nõunik.

Ta on erinevate teatrite nõukogude liige ja olnud kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali nõukogu liige. Lisaks on ta täitnud Sirbi peatoimetaja ametit. Tal on Tartu Ülikooli doktorikraad teatriteaduses.