Tuline valimisvõitlus Poolas jõuab pühapäeval finišisse

Poola presidendivalimistel tuleb pühapäeval teine voor ning viimased uuringud viitavad, et valimiste saatus püsib noateral. Ajaleht The Times toob välja, et vett segab veel sotsiaalmeedia, mis mängib valimiskampaanias varasemast suuremat rolli.

Teise vooru lähevad peaministripartei Kodanikekoalitsiooni (KO) esindaja Rafal Trzaskowski ja Seaduse ja Õigluse (PiS) partei toetatud kandidaat Karol Nawrocki.

Esimese vooru võitis Trzaskowski 31,2 protsendiga Nawrocki ees, viimane kogus 29,7 protsenti häältest. Viimased uuringud viitavad, et enne teist vooru on kahe kandidaadi vahe veelgi vähenenud.

Otsustavat rolli mängivad seega valijad, kes andsid oma hääle esimeses voorus teistele kandidaatidele.

Parempopulistlikud kandiaadid Slawomir Mentzen ja Grzegorz Braun said kokku üle 21 protsenti häältest, mis on ajalooliselt kõrgeim tulemus. Mentzen sai viimastel valimistel ligi 15 protsenti häältest ning ajaleht The Times toob välja, et teises voorus toimuv tasavägine võitlus on tema jaoks hea uudis.

Miljonid poolakad ei usalda enam niiöelda peavoolumeediat ning on pöördunud YouTube'i kanalite poole. Mentzen naudib sotsiaalmeedias suurt populaarsust ning ta sai esimeses voorus 2,9 miljonit häält. Tal on YouTube'is 1,1 miljonit jälgijat.

Mentzen on valimiste eel intervjueerinud nii Nawrockit kui ka Trzaskowskit. Nawrocki toetas mitmeid Mentzeni varasemaid kampaanialubadusi. Ta lubas, et ei toeta uute maksude kehtestamist ning mõtet võtta Ukraina NATO-sse. Trzaskowski sellistele lubadustele toetust ei avaldanud.

Intervjuud kogusid kokku ligi üheksa miljonit vaatamist. Meediaväljaande Wirtualna Polska ajakirjanik Patryk Michalski ütles, et see viitab, et meediatarbijad vaatavad üha rohkem sotsiaalmeedia platvormide poole.

Poolas on usaldus nii avaliku kui ka eraomandis oleva traditsioonilise meedia vastu oluliselt langenud. Meediat usaldab vaid umbes 40 protsenti poolakatest, mis on 17 protsendipunkti võrra vähem kui kümmekond aastat tagasi.

"See on esimene Poola presidendivalimiste kampaania, mis mängitakse veebis tõeliselt läbi. Mentzen püüdis aastaid õõnestada usaldust traditsioonilise meedia vastu ja vältis kogu oma kampaania ajal ajakirjanike küsimusi. Paljude valijate jaoks on otsene vestlus kahe poliitiku vahel huvitavam kui traditsiooniline etteaimatav debatt avalik-õiguslikus ringhäälingus," ütles Michalski.

Ka poliitikaajakirjanik Dominika Sitnicka ütles ajalehele The Times, et valijad vaatavad üha rohkem sotsiaalmeedia poole. Ta tõi esile, et taskuhäälingusaadete populaarsus kasvab, arutelud võivad seal kesta mitu tundi.

Pole siiski veel selge, kui palju Mentzeni saade lõpuks valimisi mõjutab. Enamik Mentzeni toetajatest kaldub pigem Nawrocki poole. Samas kolmandik Mentzeni toetajatest eelistab presidendina näha pigem Trzaskowskit.

Mentzen ise pole otseselt ühelegi kandidaadile toetust avaldanud. Ta siiski lubas, et ei hääleta Trzaskowski poolt.