Vabariiklane pääses California kubernerivalimiste teise vooru

Eelvalimisvõitlus koondus kolme peamise kandidaadi ümber. Need olid Becerra (demokraat), Tom Steyer (demokraat) ja Hilton (vabariiklane). Novembris toimuvatel valimistel osalevad kaks kandidaati, kes koguvad eelvalimistel kõige rohkem hääli

Uudisteagentuuri AP teatel sai Hilton umbes 25 protsenti häältest. Becerra sai 27,9 protsenti häältest. Steyer sai 22,5 protsenti häältest ning seega pääses vabariiklane Hilton teise vooru, kus selgub demokraadist kuberneri Gavin Newsomi mantlipärija.

"See kampaania ei puuduta demokraatide ja vabariiklaste vastasseisu. See puudutab tervet mõistust, muutusi ja praktilisi lahendusi," ütles Hilton.

Ajaleht The Wall Street Journal märgib, et Hiltonit ootavad ees keerulised valimised, sest osariigis on demokraatidest valijaid rohkem. Steyer juba kutsus oma toetajaid üles koonduma Becerra selja taha, et takistada Hiltoni pääsemist osariigi etteotsa.