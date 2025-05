Toomsalu: Vene majandus ei kesta nii kaua, et saaks sõda veel aastaid pidada

Venemaa ei valmistu suvel suureks läbimurdeks Ukraina rindel, kuid hoiab pinget üleval, et suruda peale rahuläbirääkimisi oma tingimustel. Viimase poole aasta tegutsemine näitab, et Venemaa majandus enam pikka sõda ei võimalda, ütlevad eksperdid.

Venemaa üritab suvel hoida rindel pinget, et sundida Ukrainat rahuläbirääkimistele Venemaa tingimustel, ütles kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonnajuhataja Gert Kaju. Samas jõudude koondamist otsustavaks läbimurdeks venelastelt oodata pole.

"Arvestades seda droonide ajastut, kus me oleme, siis sellist silmnähtavat jõudude suurendamist, mida me oleme varem täheldanud, kindlasti kas ei toimu sellisel kujul. Seda peidetakse või siis on nii, et püütakse hakkama saada nende reservidega, mis on juba piirkondadese koondatud," sõnas Kaju.

Kolonel reservis Hannes Toomsalu ütles, et venelased üritavad viimast korda peale tungida. Vene majandus pikka sõda ei võimalda, prognoosib Toomsalu.

"Tõenäoliselt ikkagi Vene majandus ei kesta nii kaua, et ta saaks püsivat sõda pidada veel mitu aastat. Ega venelased ei oleks hakanud läbirääkimiste ümber vingerdama, kui nad oleks 100 protsenti kindlad, et nad võtavad Ukraina ära," lausus Toomsalu.

Läbimurdeks oleks vaja 50 000 sõdurit, kuid selleks tuleks leida auk ukrainlaste rindes, ütles Toomsalu. Viimase poole aasta jooksul pole Venemaa auku leidnud, kuhu küüned sisse mahuks.