Küsitlus: Bardella võidab Prantsusmaa presidendivalimised

Värske arvamusküsitlus prognoosib, et Prantsusmaa 2027. aasta presidendivalimised võidab parempopulistliku partei Rahvuslik Liit (RN) esimees Jordan Bardella. Küsitlus näitas veel, et ka vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon on oma toetust suurendanud.

Uuringufirma Odoxa küsitluse järgi pääseb Bardella presidendivalimiste teise vooru ning alistaks seal tsentristliku ekspeaministri Édouard Philippe'i. Bardella koguks 52 protsenti häältest ning Philippe 48 protsenti.

Samas pole selge, kas Philippe üldse teise vooru jõuab. Odoxa küsitlus näitas, et vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon on oma toetust suurendanud ning võib Philippe'i asemel pääseda teise vooru. Küsitlused viitavad, et Bardella võidaks teises voorus Mélenchoni mäekõrguselt.

Mélenchon oli ka vasakpoolsete valijate seas populaarseim poliitik, edestades nii endist presidenti François Hollande'i kui ka mõõdukat vasakpoolset Raphaël Glucksmanni, vahendas Politico.