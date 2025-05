Reinsalu jätkab Isamaa esimehena

Reinsalu sai suurkogu hääletusel 931 häält ning jätkab erakonna esimehena. Reinsalu valiti Isamaa esimeheks ka kaks aastat tagasi.

Hääletusel anti 1046 häält.

Erakonna eestseisuses toimus mitmeid muudatusi. Eelmise eestseisuse liikmetest ei kandideerinud Riho Terras, Mihhail Lotman, Üllar Saaremäe, Tõnis Palts, Sven Sester, Harri Juhani Aaltonen ja Ründo Mülts.

20-liikmelisse eestseisusesse valiti Aivar Kokk (247 häält), Riina Solman (240), Helir-Valdor Seeder (230), Andres Luus (207), Jüri Ratas (205), Tarmo Kruusimäe (202), Kaspar Kokk (200), Jaanus Karilaid (175), Priit Sibul (175), Triin Varek (170), Karl Sander Kase (169), Mart Maastik (163), Marja-Liisa Veiser (162), Priit Humal (160), Heiki Hepner (151), Andres Metsoja (151), Lea Danilson-Järg (144), Gerry Konnov (143), Kristjan Järvan (140) ja Tõnis Lukas (138).

Eestseisusesse ei pääsenud Olle Koop (137), Ahti Kallikorm (131), Raimond Pihlap (104), Gerli Lehe (80), Juhani Jaeger (31) ja Henn Põlluaas (19).

Isamaa auesimeheks valiti Lagle Parek.

Isamaa tahab valimistel nimekirja välja panna pea kõigis omavalitsustes

Isamaa soovib minna oma nimekirjaga kohalikele valimistele peaaegu kõigis omavalitsustes ning saavutada hea tulemus ka Ida-Virumaal.

Kohalikele valimistele läheb Isamaa vastu hüüdlausega "Eesti vajab muutust". Peasekretär Andres Metsoja sõnul on üleriigiline valimisprogramm ja ka nimekirjad valmimas. Isamaa eesmärk on minna erakonna nimekirjaga välja kõikides omavalitsustes, kuid Metsoja sõnul see tõenäoliselt ei õnnestu.

Samuti soovib erakond, et nende liikmed eelistaksid valimisliitudele erakonna nimekirja.

"Kindlasti me ei saa kuidagi kätt ette panna inimestele, kes otsustavad, et kohalik valimisliit on nende jaoks mõistlikum lahendus, aga mulle tundub, et täna on meie read üsna sirged," ütles Metsoja.

Isamaa soovib valimistel saavutada edu üle Eesti, kuid tähelepanu on seekord Ida-Virumaal.

"Isamaa üritab ka kõikvõimaliku selleks teha, et Narvas, Narva-Jõesuus, Kohtla-Järvel ja nii edasi me oleks olemas," lausus Metsoja.