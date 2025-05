ERR Kiievis: mida ootavad ukrainlased rahuläbirääkimiste teiselt voorult?

Enne uut kohtumist pidid mõlemad pooled esitama oma ettepanekud. Ukraina on esitanud oma memorandumi nii venelastele kui ka ameeriklastele. Venelased lubasid oma ettepanekuid esitleda Istanbulis läbirääkimiste laua taga.

"Venelased hakkavad venitama. Kõigepealt memorandum, siis kavatsused, siis mingid teesid, siis mingid punktid. See võib lõputult kesta. Me oleme seda juba näinud, näiteks 2014. ja 2015. aastal Minski kokkulepetega," lausus julgeoleku ja koostöö keskuse tegevdirektor Dmitro Žmailo.

"Ma arvan, et Venemaa pehmendab oma seisukohti, et Donald Trumpi mitte väga vihastada ja näidata, et neil on soov läbirääkimistega edasi minna. Samas on selge, et 2. juunil ei tule mingit konkreetsest otsust vaherahu kohta," ütles New Geopolitics Research Networki analüütik Mihhailo Samus.

Trump on juba korduvalt ähvardanud läbirääkimisprotsessist välja astuda. Kas see tähendab, et Ukraina ei saa enam USA abi peale loota?

"Ma ei usu, et Trump seda teeb, kuid meie jaoks olekski parem, kui Washington kogu protsessist väljuks. Ma arvan, et ameeriklased jäävad praeguste seisukohtade juurde, kui me otsime kogu maailmast relvastust, nad annavad loa. Näiteks Saksamaa tarnis meile 125 Himarsit ja 100 Patrioti raketti. Ameeriklased andsid selleks loa. Hiljuti andsid nad ka Austraaliale loa tarnida meile vanu Abrams tanke. Kõige parem olekski, kui see skeem töötaks edasi ja ameeriklased astuksid läbirääkimisprotsessist välja," rääkis Žmailo.

Ameeriklasi närvi ajada on viimane asi, mida Ukrainal praegu vaja on.

"Meie presidendile ja läbirääkimisgrupile on tähtis näidata maailmale, meie partneritele ja ka meie enda rahvale, et me oleme läbirääkimisteks valmis. Pall ei ole hetkel meie väljakupoolel ja kõik sõltub sellest, kes istub Moskvas ja arvab, et suudab veel aasta aega sõda pidada," lausus politoloog Denis Podjatšev.

Laupäeval kõlas Ukrainas selle õppeaasta viimane koolikell. Mida arvavad noored rahu või vaherahu võimalusest?

"Ma ei usu, et peagi saabuks rahu. Venemaa on agressor, kes ei peatu kunagi. Nad lähevad lõpuni, et kogu meie riik ära võtta. Sellepärast ma arvangi, et sõda ei lõppe niipea./.../ Ma arvan ka, et Venemaa ei peatu mitte kunagi. Ukraina peab ta peatama," rääkisid Bogdan ja Jegor.

"Ühest küljest on läbirääkimised igal juhul samm edasi. Teisest küljest on osapooltel väga erinevad seisukohad. Sellepärast ei jõutagi kohe lahendusteni," leidis Artjom.

"Väga tahaks rahu, aga ma ei usu, et see tuleb. Kui midagi peaks muutuma, siis tõenäoliselt väga

"Mis siin ikka arvata? Täna on koolides lõpukell, sellepärast ongi rahulik. Aga mis homme saab, seda me ei tea," lausus Maria.