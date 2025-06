Ukraina viis läbi erioperatsiooni Vene pommitajate vastu

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) erioperatsiooni käigus sai tabamuse rohkem kui 40 Venemaa pommitajat Vene Föderatsioonis asuvates õhuväebaasides, ütles SBU allikas 1. juunil väljaandele Kyiv Independent.

"Venemaal põlevad massiliselt vaenlase pommitajad – see on SBU erioperatsiooni tulemus," ütles allikas.

"Praegu viib Ukraina julgeolekuteenistus läbi laiaulatuslikku erioperatsiooni vaenlase pommilennukite hävitamiseks Vene Föderatsiooni tagalas. Praegu on teadaolevalt tabamuse saanud üle 40 lennuki, sealhulgas A-50, Tu-95 ja Tu-22 M3," lisas allikas.

UKRAINE HITS 40+ RUSSIAN BOMBERS IN MASS STRIKE: Ukraine's Security Service (SBU) has reportedly destroyed "more than 40" Russian bomber aircraft in a large-scale drone operation targeting air bases deep inside Russia. The strike hit strategic bombers including A-50… pic.twitter.com/BX5yHanDa6 — Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) June 1, 2025

Allika sõnul oli vähemalt üks droonirünnaku tabamuse saanud lennuväljadest Belaja õhuväebaas Venemaal Irkutski oblastis.

Irkutski oblasti kuberner Igor Kobzev kinnitas droonirünnakut, öeldes, et see tabas sõjaväeosa Sredni külas.

"Esimene rünnak Siberis," märkis ta. "Allikas, kust droonid teele saadeti, on praeguseks blokeeritud. Kõige tähtsam on hoiduda paanikast. Tsiviilisikute elud ohus ei ole," ütles ta.

Kuberner teatas hiljem, et droonid saadeti teele ühelt veokilt.

Vene avalikud väljaanded kirjutavad ka Murmanski oblasti lennuvälja "Olenja" langemisest droonirünnaku alla. Objekti kohal on paks tihe suits, mida võib kaugelt näha. "Olenja" on Vene strateegiliste õhujõudude baas.

Murmanski kuberner Andrey Chibis kinnitas, et "vaenlase droonid on rünnanud Murmanski oblasti territooriumi", kuid ei avaldanud rohkem üksikasju.

Russia's Olenya airbase, located 1800km from Ukraine - now burning.



Olenya is home to Russia's strategic bomber fleet. pic.twitter.com/dqoU9gTqpg — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) June 1, 2025

SBU ei öelnud, mis tüüpi droone rünnakus kasutati, kuid sotsiaalmeedias avaldatud kinnitamata teated viitavad sellele, et mõned olid FPV droonid, mis lasti välja lennuväljade lähedale pargitud kaubikutest.

This will be in textbooks.

Ukraine secretly delivered FPV drones and wooden mobile cabins into Russia. The drones were hidden under the roofs of the cabins, which were later mounted on trucks.



At the signal, the roofs opened remotely. Dozens of drones launched directly from the… pic.twitter.com/sJyG3WyYYI — Maria Avdeeva (@maria_avdv) June 1, 2025

Lisaks on tulnud ka teateid, et Venemaal põleb juba viies lennuväli, mis on Voskresenski lennuväli Moskva oblastis.

The 5th Russian airbase is on fire. This is Voskresensk airfield in the Moscow region.



The success of this operation cannot be overstated. pic.twitter.com/Yn5yP48hSQ — (((Tendar))) (@Tendar) June 1, 2025

Vene kaitseministeerium kinnitas Ukraina rünnakuid sõjalennuväljadele

Ukraina ründas droonidega sõjalennuvälju viies Venemaa oblastis. Murmanski ja Irkutski oblastis hävis tules mitu lennukit, teatas pühapäeval Vene kaitseministeerium.

"Kiievi režiim pani täna toime terrorirünnaku, kasutades droone Murmanski, Irkutski, Ivanovo, Rjazani ja Amuuri oblasti lennuväljade vastu," teatas ministeerium avalduses.

Moskva väitel tõrjuti Ivanovo, Rjazani ja Amuuri oblasti sõjalennuväljadel kõik droonirünnakud. Murmanski ja Irkutski lennuväljadel süttisid rünnakute tõttu mõned lennukid.

Day 1193 of my 3 day war. Several billion dollars worth of Russian aircraft were destroyed by several thousand dollars of Ukrainian drones.



I remain a master strategist. pic.twitter.com/zIXRT8rAVW — Darth Putin (@DarthPutinKGB) June 1, 2025

Ukraina teatel kahjustati rünnakutega vähemalt 41 Vene lennukit.

Kiiev: rünnakutega Vene sõjalennukitele tekitati 7 miljardi eest kahju

Ukraina julgeolekuteenistus SBU teatas, et droonirünnakutega Vene sõjalennukitele tekitatud kahju ulatub seitsme miljardi dollarini.

"Seitse miljardit dollarit - see on hinnanguline kahju vaenlase strateegilisele lennundusele, mida täna SBU erioperatsiooni tulemusel tabati," ütles SBU sotsiaalmeedia postituses.