Pelle Pohlak: Aivar oli kokkuleppe juures kui lepitaja paadis

Miks FC Flora soovis sõlmida FC Nõmme Unitediga kokkulepet, et mängijad ja töötajad saaksid ühest klubist teise liikuda vaid varasema tööandja loal?

Selle asja taust on kaugem ja selle jättis Nõmme Unitedi noortetöö juht Madis Metsküla rääkimata. FC Flora soov oli pöörduda Eesti Jalgpalli Liidu distsiplinaarkomisjoni pärast seda, kui Nõmme United oli rikkunud liidu ülemineku korda. Nõmme United meelitas enda poole meie noormängijaid, mis on juhendiga vastolus. Selle peale oli minu ja Taavi Trasbergi, kes toona oli Flora noortetöö juht, soov pöörduda jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjoni.

Siis [Eesti Jalgpalli Liidu juht] Aivar Pohlak ütles, et püüame selle asja ära lahendada ilma distsiplinaarkomisjonita, et taolised asjad tulevikus ei juhtuks. Siis oli ettepanek, et sõlmime juriidiliselt mittesiduva hea tahte kokkuleppe, kuidas me tulevikus asju teeme. Et me ei meelita tulevikus mängijaid üksteise selja tagant, vaid kui on huvi mõne noormängija vastu, siis saab tulevikus need asjad kokku leppida ja teha nii, nagu Eesti Jalgpalli Liidu juhend ette näeb.

FC Flora pakutud "hea tahte kokkulepe" sisaldas ka töötajate kohta käivat klauslit - ka nemad ei saa liikuda ühest klubist teise ilma nende varasema tööandja loata. Miks te soovisite seda reguleerida?

Töötajaid puudutav punkt tuli sellest, et Nõmme United on meile varem ette heitnud, et Nõmme Unitedi treenerid, näiteks Norman Põder, on liikunud Florasse.

Keda esindas Aivar Pohak sellel veebikohtumisel, kus ettepanek tehti - kas FC Florat või Eesti Jalgpalli Liitu?

Tema oli lepitaja paadis selle poole pealt, et see olukord saaks lahenduse, kuna meil oli Nõmme Unitediga olnud mitmeid emotsionaalselt laetud kohtumisi, millele oli vaja lahendused leida.

Miks saatis Aivar Pohlak lepingu oma FC Flora meililt?

Tema oli lepitaja - ta üritas leida lahendust, mis rahuldaks mõlemat osapoolt. Madis Metsmägi jutt on ühepoolne.

Kes mõtles välja kokkuleppe teksti?

See oli meie, Flora, poolt initsieeritud. Kuna Nõmme United on meile ette heitnud, et treenerid on neilt meile liikunud, siis mul tuli see idee, [kuna nad on öelnud], et mis mängijatest me räägime, treenerid on liikunud. Aga treenerite üle kutsumise teemal pole Eesti Jalgpalli Liit sätestanud ühtegi dokumenti.

Kas FC Floral on teiste klubidega sõlmitud ka sarnaseid kokkuleppeid?

Meil ei ole ühegi teise klubiga ühtegi sellist dokumenti, mis oleks allkirjastatud.

Kas teil on taolisi kokkuleppeid suusõnaliselt?

Jah, meil on Levadiaga suusõnaline kokkulepe, mis on kehtinud üle mitmekümne aasta. Sellest saadakse valesti aru. See mitte kuidagi ei piira mängijate liikumist - see on eetiline hea tahte leping, et üksteise selja tagant ei käidaks mängijaid meelitamas, vaid tehtaks seda Jalgpalli Liidu juhendi järgi. Sel talvel siirdus meilt Levadiasse 2008. aastal sündinud väravavaht. Neid liikumisi jalgpalliklubide vahel toimub.