Pohlak: me ei ole kunagi võtnud liikmeid eesmärgil, et nad lihtsalt hääletaks

Eesti jalgpalliliitu jääb juhtima senine president Aivar Pohlak, kes saavutas valimistel ülekaaluka häälteenamuse - 68 häält 34 vastu. Kuigi Pohlakul on tugev toetus jalgpalliklubide seas, on tema juhtimisstiil ja huvidekonfliktid tekitanud aastaid rahulolematust spordiringkondades.

Eesti jalgpalli liidu presidendiks valiti Aivar Pohlak, kes on samal kohal olnud alates 2007. aastast. Oma võidus Pohlak ei kahelnud, kuid enne valimisi keeldus ta meediaga suhtlemast.

"Vaikisin, sest ma hoolin meie jalgpallist ja meie elust. See ei olnud raske, sest ma tean, et oleme olnud kaasavad ja avatud," lausus Pohlak.

Vastaskandidaat Ragnar Klavan kogus 34 poolthäält, Pohlak aga 68. Pohlakuga aastaid vägikaigast vedanud FCI Levadia juht Viktor Levada tervitab konkurentsi, mis viimaks Klavani näol jalgpallimaastikule tekkis, kuid pärast pikka kaalumist otsustas ta ikkagi Pohlaku kasuks.

"Ma ka kulutasin palju närve, tervist, energiat ja raha. Ma ei taha, et see kõik läheks kaotsi. Aivarit ma tunnen, tean tema meetodeid, tema võimalusi ja minu jaoks on ta mees kes täitis viimastel aastatel need kohustused, mis ta endale võttis. Seda ütles mulle minu tunne, minu süda ja tegin sellise valiku," lausus Levada.

Kuigi Pohlakut toetas enamik jalgpalliklubisid, on ta aastate jooksul kujunenud üheks vastuolulisemaks spordijuhiks.

"Kriitikud heidavad ju Pohlakule kogu aeg ette seda, et juhtimine on väga ühe inimese kätte koondatud. Tal justkui on kogu aeg mingid abilised kõrval olnud, aga aja jooksul mingil hetkel need abilised on lihtsalt minema puksitud, kui nad on tülikaks muutunud ja soovinud ise otsuseid tegema hakata," sõnas uuriv ajakirjanik Ekvard Joakit.

Spordiajakirjanik Madis Kalvet hindab, et Pohlak vajas selget häälteenamust, mis ka saavutati.

"Tal on ikkagi umbes 15-20 häält klubidest, mis on otseselt tema, tema otseste sugulaste, sõpradega seotud. Pohlakul endal oleks kindlasti tarvis, et ta võidaks siukse 20+ häälega, siis ei tekiks seda olukorda ka, et nüüd tema oma taskus olnud häältega selle võidu enda kasuks kallutas," ütles spordiajakirjanik Madis Kalvet.

Jalgpalliliidu presidendi valimistel pole kõigil liikmetel võrdselt hääli. Joakit viitas huvide konfliktile seoses Pohlakute suguvõsa kontrollitava FC Floraga, mis tõi võitjale hulga hääli. Aastate jooksul on räägitud, et topelthäälte süsteem tuleks kaotada, kuid seni pole seda teha suudetud.

"Kuna FC Flora külge on aja jooksul liitunud mitmed teised regionaalsed klubid, näiteks Viljandist, Lellest ja Saaremaalt, siis need on ka kõik eraldi MTÜ-d, mis tõenäoliselt hääletavad kõik Pohlaku poolt," selgitas Joakit.

"Mis puudutab nüüd seda, et mõnel klubil on mitu häält. Neid klubisid on lõpuks ju päris palju ja nad hääletasid nii ühe kui teise kandidaadi poolt. Ma võin kinnitada, et me ei ole kunagi võtnud ühtegi klubi liidu liikmeks lihtsalt selleks, et ta oleks seal kehana või hääletaks," kinnitas Pohlak.