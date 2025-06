Konkurentsiamet uurib Pohlaku pakutud jalgpalliklubide kokkulepet

Konkurentsiameti teatel on nende menetluses kriminaalasi karistusseadustiku paragrahv 400 alusel, kus uuritakse võimalikku konkurentsi kahjustavat kokkulepet Eesti jalgpalliklubide vahel.

"Menetluses käib tõendite kogumine, kellelegi kahtlustust esitatud ei ole. Alles asjaolude selgitamise järel selgub, kas kellegi tegevust on alust põhjalikumalt kontrollima hakata," ütles konkurentsiameti pressiesindaja ERR-ile.

"Käimasolevat menetlust konkurentsiamet ei kommenteeri. Aga kui kellelgi on infot, mis aitaks seda menetlust, siis jagage seda meiega," lisas konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee.

Mart Poomi jalgpalliklubi Nõmme United noortetöö juht Madis Metsmägi sõnul on sellistele tunnustele vastavat lepingut, mis piirab nii mängijate kui ka töötajate vaba üleminekut ühest klubist teise, neile pakkunud Eesti Jalgpalli Liidu juht Aivar Pohlak. Metsmägi tegi selle aasta alguses lepingu kohta avalduse ka konkurentsiametile.

ERR on püüdnud Pohlakult kokkuleppe kohta kommentaari saada alates eelmise reede lõunast. Oleme helistanud nii tema isiklikele numbritele kui ka paludes ühendust jalgpalliliidu ja FC Flora meediaesindajate kaudu, kuid Pohlak pole ühelegi päringule vastanud. Lisame tema kommentaari esimesel võimalusel, kui ta selle peaks andma.

Metsmägi: Pohlak esindas FC Florat

Ettepaneku sõlmida dokument, mis on pealkirjastatud kui "Jalgpalliklubi FC Flora ja Jalgpalliklubi Nõmme United vaheline hea tava kokkulepe" tegi Pohlak Nõmme Unitedile eelmise aasta 8. augustil toimunud veebikohtumisel, rääkis Metsmägi.

Kohtumise ajend oli tüli, mis tekkis, kui üks FC Flora noormängija tahtis liituda Nõmme Unitediga.

"Esimest korda võttis mängija meiega kontakti 2021. aasta lõpus. Siis ma teavitasin mängija lapsevanemat, et kui nad soovivad meiega liituda, peame nende praegust klubi teavitama. Palusin neil FC Floraga rääkida oma muredest, ja kui nad ikka soovivad meie klubisse tulla, siis võtku nad minuga uuesti ühendust. Uuesti võtsid nad minuga ühendust 2024. aasta suvel ja soovisid kindlasti meiega liituda," rääkis Metsmägi.

"Selle peale tahtsid FC Flora ja Aivar Pohlak seda üleminekut keelustada, aga mina ja Mart Poom ütlesime, et neil ei ole mingit õigust lepinguta noormängijat keelata üle tulemast. Selle peale tahtis FC Flora veebi teel kohtuda ja rääkida asjad selgeks. Seal tegigi Aivar Pohlak meile selle ettepaneku," sõnas Metsmägi.

Tema sõnul tegi Pohlak Nõmme Unitedile ettepaneku kui FC Flora esindaja.

"Ma sattusin veebikohtumisele Pohlakuga kahekesi enne teisi ja küsisin, kas FC Flora noortetöö juht Taavi Trasberg tuleb ka. Pohlak ütles, et ei, tema ise esindab FC Florat. Kohtumisel oli ka Pelle Pohlak FC Florast. Sama päeva õhtul saatis Pohlak meile ka kirjaliku lepingu. Kõigepealt tahtis Pohlak teha lepet suusõnaliselt, aga sellega ma polnud nõus ja palusin seda teha kirjalikult. Pohlak ütles, et ta on küll suusõnaliste kokkulepete mees, aga saadab selle dokumendi. Sama päeva õhtul ta saatiski," rääkis Metsmägi.

"Lepingus oli kirjas, et mistahes vanuses lapsed ei tohi klubi vahetada eelneva klubi loata ja sama kehtib ka töötajate, sealhulgas treenerite, kohta. Minu jaoks on veider, et tänapäeva Eestis tööandja otsustab, kuhu treener võib tööle minna ja kuhu mitte. Täiskasvanud inimene peaks saama valida, kus ta tahab töötada," sõnas Metsmägi.

Metsmägi sõnul tähendab selline leping, et niipea, kui FC Flora töötaja võtaks Nõmme Unitediga ühendust, kas neil on vabu ametikohti, siis oleks Nõmme United kohustatud FC Florat teavitama, et see töötaja võttis ühendust ja FC Flora saaks otsustada, kas Nõmme United võib töötajaga kohtuda või ei või.

"Saime Mardiga [Poom] juba veebikohtumisel aru, et selline leping ei ole õige. Me proovisime selle sõnastust muuta, aga põhisõnum oli ikkagi see, et ühegi mängija või lapsevanema eest ei saa otsuseid me vastu võtta. Kui keegi tahab klubi vahetada, siis see on nende otsus ja neil on selleks õigus. Nad peavad selle võimaluse saama ja kuskil põranda all neid otsuseid teha ei saa. Sinna see jäi – me ei allkirjastanud lepingut," rääkis Metsmägi.

Novembris toimunud juhusliku vestluse käigus tuttavaga, Wideni vandeadvokaadi Rauno Kinkariga, sai Metsmägi teada, et tegemist on ebaseadusliku lepinguga.

"Sellist ei tohigi allkirjastada ega ka pakkuda," ütles Metsmägi.

Advokaat: see on turgude jagamise kahtlusega leping

"Kui Pohlaku poolt meilitsi edastatud leping reguleeris seda, et üks jalgpalliklubi ei saa võtta jalgpallureid või töötajaid enda juurde ilma teise klubi nõusolekuta, siis tekib väga tugev kahtlus, et tegemist võiks olla turu jagamisega," ütles advokaadibüroo Widen konkurentsiõigusega tegelev vandeadvokaat ja partner Margus Reiland ütles ERR-ile.

"See on suhteliselt tugeva turgude jagamise kahtlusega leping. Konkurentsiseadus ütleb, et turgude jagamine on keelatud," sõnas Reiland.

Reilandi sõnul võiks konkurentsiamet uurida, kui palju on selliseid kokkuleppeid tehtud ja mis klubide vahel.

"Kui selline leping aga juba ringleb, siis see turgude jagamise kahtluse tekitab," sõnas Reiland.

Vandeadvokaat lisas, et pole vahet, kas vastavad kokkulepped on kirjalikud, suulised või tulenevad poolt ühisest arusaamast – igas vormis kokkulepped alluvad kartellikeeldudele.

Praegune seadusandlus menetleb sellist juhtumit kriminaalkuriteona, peale uue konkurentsiseaduse vastuvõtmist oleks see väärtegu.

"Kui praegu on turgude jagamine sanktsioneeritav läbi kriminaalõiguse, mille eest võib karistada rahalise karistuse või ühe- kuni kolmeaastase vangistusega, siis tulevikus on see karistatav väärteomenetluse raames, mis tähendab rikkujatele suhteliselt suurt trahvi," rääkis vandeadvokaat Reiland.

"Praeguse süsteemi kohaselt võib kartellilepingu pakkuja olla pannud toime kuriteokatse ja katse on samamoodi karistatav kui kuritegu," ütles Reiland.

"Kartellikokkulepped spordisektoris on kindlasti kahjulikud, sest need toovad kaasa kahju nii noortele jalgpalluritele, klubidele kui ka sektorile tervikuna. Kartelli tulemusena ei saaks jalgpallurid ega klubide töötajad klubide vahel vabalt liikuda ning klubid nende nimel vabalt konkureerida. Kui tavalises konkurentsisituatsioonis peaksid klubid jalgpallurite ja treenerite nimel konkureerima ja pakkuma paremaid tingimusi, siis kartelli tingimustes sellist arengut ei toimu, sest vastasklubi võiks otsustada, keda tema juurest minema lastakse, keda mitte," lausus Reiland.

Lepingut pakkudes lisas Pohlak Nõmme Unitedile saadetud meilis, et leping ei ole juriidiliselt siduv ega oma juriidilist mõju. Sama säte sisaldus ka kokkuleppes endas.

Wideni spordiõigusega tegeleva vandeadvokaadi ja partneri Rauno Kinkari sõnul ei oma selline märkus mitte mingisugust juriidilist jõudu.

"Kui kokkuleppe järgimist tegelikult oodatakse, siis ei oma mingit mõju see, et lepingus on kirjas, et "see ei ole leping", sõnas Kinkar. "See on analoogne olukorrale, kus mees kirjutab püstolikuulile, et see kuul ei oma inimestele surmavat mõju, laseb siis inimese maha ja jääb üllatunult laipa vaatama. See on juriidiline nonsenss," selgitas Kinkar.

"Antud juhul on vahetu negatiivne mõju Eesti jalgpallile ilmne ja kui tõesti üritati sellist kartellikokkulepet sõlmida, siis on rikkumine ränk ja eriliselt nahaalne. Treener peab saama valida enda töökohta vabalt. Sellised salakokkulepped on täiesti lubamatud," lisas Kinkar.

Widen üheski vaidluses ei Metsmägi ega Nõmme Unitedit ei esinda.

Lepingud ka teiste klubidega

Metsmägi ei tea, kui paljude Eesti jalgpalliklubidega on taolisi "hea tava kokkuleppeid" sõlmitud, kuid tal on alust arvata, et neid on veel.

"Pohlak on kirja teel kinnitanud, et tal on juba 20 aastat täpipealt selline leping FC Levadiaga. Ma tean, et Tallinna Kalevile on seda kokkulepet pakutud. Ma võin aimata, et neid kokkuleppeid võib veel olla, aga mul ei ole tõendeid selle kohta," ütles Metsmägi.

"Kui neid on sõlmitud ka ainult nende klubidega, millest ma teadlik olen, siis need hõlmaks 25 protsenti treeneritest. Mul on alus arvata, et suur ports kokkulepetest ongi põranda all tehtud. Turg ongi kinni. Sisuliselt üks inimene või väga vähesed klubid otsustavad, kes kus töötavad ja kuhu liiguvad," sõnas Metsmägi.

See on üks põhjus, miks aasta alguses tegi Metsmägi Pohlaku pakutud "hea tava kokkuleppe" kohta avalduse konkurentsiametile.

"Konkurentsiametisse pöördusin, sest see tundus õige. Ma tean, et see on seaduserikkumine. Mina seda olukorda lahendada ei saanud, ja kuna mul oli signaale, et see on suurem kui ühe klubi asi, siis ma edastasin kõik need dokumendid konkurentsiametile. Sealt anti mulle teada, et tegemist võib olla seaduserikkumisega ja algatatakse kriminaaluurimine," sõnas Metsmägi.

Metsmägi ütles, et kui nad oleksid Pohlaku pakutud lepingu FC Floraga sõlminud, siis oleks see olnud kasulik FC Florale.

"FC Florast tahtis sel talvel mitu noormängijat meile tulla. Nad tahtsid ühte noormängijat keelustada, kuid tema mängijaõigused ostsime välja vastavalt mängijate staatust reguleerivale korrale. Peale seda tahtis veel mitu noormängijat meile üle tulla – seda FC Flora ei lubanud. Need olid 2009. ja 2010. aastal sündinud mängijad. Nende puhul öeldi kategooriline ei," ütles Metsmägi.

Jalgpalliliit valib uut juhti

Metsmägi sõnul on klubide üks ajend tahta andekaid mängijaid kinni hoida, et hiljem saada mängija pealt juba suurem summa.

"Iga kahe aasta tagant tõuseb Eestis mängijate üleminekutasu. Või siis klubi ootab, et mängija käibki teekonna kuni profilepinguni nendega. Aga on ka häid näiteid – klubisid, kes otsivad võimalusi, et hea mängija saaks teiste heade mängijatega samas keskkonnas treenida," rääkis Metsmägi.

Metsmägi ütles, et tema soovib, et selliseid lepinguid jalgpalliklubide vahel enam ei tehtaks.

19. juunil toimuvate Eesti Jalgpalli Liidu juhtide valimistel, kus senise juhi Pohlaku kõrval kandideerib Ragnar Klavan, toetab Metsmägi Klavanit.

"Ma toetan Ragnarit. Ma loodan, et Ragnar võidab. Ma tahan selle info avaldada, et Eesti Jalgpalli Liidu liikmed teaksid, milliseid kokkuleppeid sõlmib Eesti Jalgpalli Liidu president FC Flora nimel. Ta loob sellega olukorra, kus suured ja tugevad klubid kindlustavad oma positsioone teiste klubide arvelt, kes selles kokkuleppes ei osale ja kellele ta seda kokkulepet ei paku. See on väga ebaõiglane," sõnas Metsmägi.

Eesti profijalgpalli edu on Metsmägi hinnangul ka sarnaste kokkulepete taga.

"Kui mängijad ei saa klubisid vahetada või nad jäävad keskkonda, kus neil pole väljakutset ja turul ei ole ausat konkurentsi treenerite vahel ning ei vahetata kogemusi, siis ei ole arengut. Kõik sooritusjalgpalli püüded hävitatakse esimesel võimalusel. Kui keegi hakkab pead tõstma, siis öeldakse, et see ei ole õige," sõnas Metsmägi.

Kokkulepe, mida pakkus FC Flora Nõmme Unitedile: