Tamula randa paigaldati Tamula konn

Tamula randa purskkaevu kõrvale asetati suure rohelise konna skulptuur, millel on seos Kreutzwaldi muistendites kujutatud Põhjakonnaga, Kuid konna skulptuuriga koos loodi ka uus muinasjutt, milles vana kuri Põhjakonn on asendatud kohaliku elu ja kultuuri kaitsva Tamula konnaga.

"Tal on seal keele peal seebimulli sümboliseeriv klaasikera, mis siis sümboliseerib ja kujutab meie võru keele haprust ja ajalikkust ja kuidas kaitsta seda keelt, mis on nii kaua vastu pidanud - kõikidest tuultest ja hädadest ja saatuse kõigutustes vastu pidanud ja see ongi see konn, kes hoiab seda seebimulli järve põhjas ja korra aasta tuleb siia kivi peale ja kutsub siis inimesi oma võru keelt testima," rääkis skulptuuri autor Navitrolla.

Olenemata vihmasest ilmast käsid täna kohalikud inimesed uut skulptuuri uudistamas.

Selleks, et Kreutzwaldi lugusid rohkem nähtavale tuua nii Tamula äärses rannas kui ka pargis, plaanitakse lisaks konnale rajada järve äärde tema muinasjuttude aineline rada.

"Kui te vaatate seda konna, siis tal on selja peal sellised ogad, mis on omakorda kui kaitsjad ja see selg muutub tal üha pehmemaks ja seal saba otsas on tal n-ö konna-kudu-malk, et kui ta sellega niimoodi vehib, siis tema soov on, et väikseid vapraid võrokesi saaks siia sama palju kui tiigis konnapoegi," lausus Võru linna arendusjuht Tiina Hallimäe.