Eesti hotellide aasta tulemus sõltub sellest, kui hästi läheb suvel

Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuhi Külli Kraneri sõnul on algav suvehooaeg lootustandev, ent mitte rõõmustav.

"Oleme ettevaatlikult optimistlikud just seetõttu, et viis esimest kuud on näidanud väikest nõudluse kasvu. Keskmine hind on aga langustrendis ja see ongi see murekoht, sest sisendhinnad, maksud ja muu selline on tõsunud," rääkis Kraner ERR-ile.

Suvehooajal majutust broneerival reisijal tuleb arvestada vähemalt kahekordse tavahinnaga.

Laulupeo ajaks broneerides maksab Shnelli hotellis kaheinimesetoas üks öö 230 eurot, sellele järgneval nädalavahetusel aga 147 eurot. Üldiselt kehtib printsiip, et mida varem majutus broneerida, seda parem.

"Tavapäraselt on see ikkagi kuni kahekordne hind, madalhooajaga võrreldes, aga just nimelt kui nõudlus on suurem, siis on ka hinnad kõrgemad ja mida varem need broneeringud teha, seda parema hinna ka saab," rääkis Kraner.

Külastajaterohkest suvest üksi aga hotelli kasumlikuks ülalpidamiseks ei piisa.

Hestia hotellikontserni tegevjuht Kaisa Mailend ütles, et need üksikud suvepäevad, olgu neid kümmekond, madalseisust üles ei tõsta; "Leevendab, aga kindlasti ei vii meid kasumlikesse tulemustesse."

"Kui me hakkame siin turistide arvu poolest lähenema 2019. aasta tasemele, siis tegelikult need ei ole ju väga tugevad kasvunumbrid. Meil on olnud ikkagi väga madalalt põhjast tulla ja kui me vaatame oma hinnapoliitikat, siis nii nagu on turistide arv praegu nagu 2019. aasta tasemel, siis on ka hinnad," selgitas ta.

Maikuus oli Hestia hotellides ööbijaid natukene rohkem kui aasta alguses.

Aasta tulemus sõltub Mailendi sõnul siiski sellest, kuidas läheb suvel. "2025. aasta, tuleb ilmselt halvem kui eelmine aasta. Mai näitas positiivset trendi, aga esimesed neli kuud on olnud päris kurb vaade. See miinuses astumine on olnud enamvähem võrdne eelmise aastaga," rääkis ta. "Nüüd sõltubki kõik sellest, kuidas suvi läheb."