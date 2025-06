RMK sõlmis VKG-ga puidumüügi lepingu biotoodete tehase rajamiseks

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja VKG Fiber allkirjastasid 10 aasta pikkuse puidu ostu-müügilepingu, mis on üheks eelduseks vähemväärtusliku puidu biokeemilise väärindamise tootmiskompleksi sünnile Ida-Virumaal.

VKG plaanitav tootmine hakkab aastas tarbima 700 000 kuupmeetrit riigimetsast varutud paberipuitu.

Pikaajaline leping RMK-ga tagab VKG-le umbes kolmandiku vajalikust toormest, teatas RMK.

RMK juhatuse esimehe Mikk Marrani sõnul tasub raamlepingu sõlmimise järel pöialt hoida, et VKG Fiber suudaks edukalt läbida kõik verstapostid investeerimisotsuseni jõudmisel. Plaanide õnnestumine tagaks stabiilsust ka RMK vaates, sest müügimaht on kümne aasta peale seitse miljonit tihumeetrit paberipuitu, selgitas ta.

"Kui tehas sünnib, saab VKG-st suurim klient RMK-le. Lüganuse valda plaanitav tehas hakkaks riigimetsast varutud puidu kogumahust väärindama umbes viiendikku. Puidu keemiline töötlus on märgiline kogu metsandus- ja puidusektori vaatest, sest täna liigub lõviosa paberipuidust lisandväärtust lisamata Eestist välja. Nüüd on korralik vundamendikivi seatud, et rohkem töökohti ja rohkem tulu saaks jääda Eestisse," lausus Marran.

RMK ja VKG vaheline leping näeb ette, et VKG peab kahe kuu jooksul esitama täpsustatud ajakava tootmisüksuse rajamise kohta ning seda on võimalik täiendada ühe aasta jooksul pärast lepingu sõlmimist.

Täpsustatud ajakavas toodud uue tootmisüksuse valmimine võib erineda algselt äriplaaniga esitatud ajakavast. Lepinguga on nähtud ette võimalus lükata valmimist edasi kahe aasta võrra ning täiendaval edasilükkamisel üle kahe aasta väheneb tarnitava puidu maht kuni 10 protsenti iga aasta kohta.

VKG Fiber võitis märtsi lõpus toimunud hinna pakkumise menetlusel nii lehtpuu kui okaspuu paberipuidu kogused, vastavalt 340 000 ja 360 000 tihumeetrit.

Leping järgib hinnamudelit, kus baashinnaks on Skandinaavia hind, mida korrigeeritakse Eesti ja Skandinaavia hinnavahega. Hind vaadatakse üle iga tarneperioodi eel.

RMK ja VKG on kokku leppinud ka hoonestusõiguse seadmises 170 hektari suurusele kinnistule Lüganuse valda. Eriplaneeringu kinnitas vald eelmisel nädalal.