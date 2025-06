Erakonnad näevad Tartus valimiste peateemadena transporti ja tsiviilkaitset

Reitingutabeleid vaadates võiks eeldada, et Tartus tuleb kohalikel valimistel suurim heitlus Reformierakonna ja Isamaa vahel. Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond) tõi kohalike valimiste põhiliste punktidena esile Tartu välisühendused, kriisivalmiduse ja linnaruumi arendamise. Klaas on Tartu linnapea olnud alates 2014. aastast.

"Teisi kandidaate Reformierakonnas ei ole esile kerkinud, nii et kui erakonnakaaslased mind jätkuvalt usaldavad, siis küllap olen ma ka meie linnapeakandidaat," ütles Klaas.

Üks võimalik Isamaa linnapeakandidaat on Tartu linnavolikokku kuuluv Tõnis Lukas. Isamaa avaldab kampaaniaplaani järgmisel nädalal.

"Me toome oma nimekirja, ka esinumbri ja teised numbrid avalikkuse ette järgmisel nädalal. Me oleme seekord see erakond, kes võib Reformierakonna välja vahetada, sest nii on hetkel valijate soov," lausus Lukas.

Sotside linnapeakandidaat on praegune abilinnapea Elo Kiivet. Sotside valimisteema on kodu ja linnaruum.

"Üks fookuseid meie jaoks on kodu ehk kodupoliitika. Kuidas inimestel oleks võimalik leida endale siin taskukohane eluase, et neil oleks üldse valikut, et neil oleks koht, kuhu tulla, kuhu elama tulla, et eakatel oleks hooldekodukoht," rääkis Kiivet.

Teistel erakondadel veel esinumbreid paigas ei ole. Tartus opositsioonis olev Eesti 200 peab enda positsiooni tudengilinnas pigem heaks.

"Me oleme alati öelnud, et Tartu vajab natuke suuremat ambitsiooni. Rail Balticu ärajuhtimisega Pärnusse on Tartu jaoks väga suur küsimus see, et kuidas see rahvusvahelise areneva linnana edasi areneb," lausus Eesti 200 esimees Kristina Kallas.

Keskerakonna põhiteemaks Tartus on sarnaselt Reformierakonnale elanikkonnakaitse, aga ka toimetulek.

"Meie poliitikas on alati olnud sotsiaalia number üks ja kindlasti see saab olema meie põhiliseks teemaks, aga nendel valimistel lisanduvad kindlasti ka sellised teemad nagu tsiviilkaitse ja turvalisus," ütles Keskerakonna Tartu piirkonna esimees Artjom Suvorov.

EKRE, kelle fraktsioon suure liikmete lahkumisega möödunud suvel kokku kukkus, läheb valimistele vastu uue nimekirjaga.

"Kõige tähtsam on perekond. Noor pere. Ja et oleks järelkasvu. Ilma järelkasvuta ei ole ükski riik jätkusuutlik. Mida me üldse ehitame või teeme, kui me ei tee seda oma järeltulevate põlvede nimel," lausus EKRE Tartu piirkonna esimees Merike Lumi.