Erinevate tervisetestide valik on poodides märkimisväärselt kasvanud

Viimase aasta jooksul on märkimisväärselt kasvanud tervisetestide valik nii apteekides, poelettidel kui ka e-poodides. Tasub aga tähele panna, et müügil olevate kiirtestide usaldusväärsus on erinev.

Koroonapandeemia ajal kasvas kiirtestide kasutamine hüppeliselt, muutudes argiseks tervisekontrolli osaks. Praeguseks on kiirtestide valik kasvanud ning Covid-19 ja gripitestidele on lisandunud palju uusi teste.

"Väga lai valik on. Me saame testida viljatust, me saame võtta peitvere teste, maksatalitust kontrollida, külmetused ja kõik sellised. Narkotestid on väga populaarsed," sõnas farmatseut Karin Saaliste.

Lisaks eelmainitutele müüakse ka näiteks erinevate vähivormide geneetilise riski teste ja kilpnäärme alatalituse teste. Koduseid kiirteste ei saa aga kunagi 100 protsenti usaldada.

"Meie põhiline sõnum on see, et sellist testi, mis kunagi ei eksi, ei ole olemas. Selle, kui usaldusväärne on test on, ütleb tootja. Kiirtestid on seaduse mõttes meditsiiniseadmed ja neile on kehtestatud päris ranged kontrollid. Kahjuks on aga nii, et alati kõigi tootjateni need kontrollid ja reeglid ei jõua. Tuleb kindlasti tähele panna, kust neid teste ostetakse," ütles ravimiameti meditsiiniseadmete osakonna juht Piret Põiklik.

Testide tooteinfot tasub uurida, sest apteegis võivad olla kõrvuti samas hinnaklassis näiteks 99-protsendise ja 86-protsendise täpsusega testid. Lisaks müüvad terviseteste ka e-poed, mille puhul peab jälgima, kas need vastavad Euroopa Liidu standarditele.

"Miks inimene tunneb huvi – ikka tahaks kindlust. Ma näen, et meie patsiendid on üldjuhul hästi ärevad. See et ma saan kohe ja praegu midagi mõõta, see tundub hästi hea ja turvaline tee," ütles perearst Alina Terep.

Perearst pooldab Covid-19 kiirtestimist, mõnel juhul ka koduseid gripiteste, kuid ülejäänud on tema jaoks kaheldava väärtusega.

"Kui inimene ei tea, mida ta täpselt mõõdab ja mida see reaalselt tähendab, siis see võib luua vale turvatunnet, et minuga ongi kõik hästi või siis ärevushäiret, et miskit ongi valesti," lisas Terep.

Saaliste hinnangul paneb inimesi arsti asemel ise oma tervist kontrollima mugavus ja kiirus.

"Mugavus, kiirus, ma saan selle apteegist kätte, anonüümsus ja ma teen selle salamisi kodus ära. Kasvõi suguhaiguste testid, mis on väga populaarsed - keegi ei pea sellest teada saama ja kui tulebki tulemus, siis tean kuhu pöörduda, et nende hädadega saan abi. Kindlasti ei saa aga apteeker diagnoosi panna, selle paneb kindlasti arst," ütles Saaliste.

Olenemata kiirtesti tulemusest, tervisemurede ja vaeguste korral tasub pöörduda arsti poole.