Ossinovski kaitses Tallinna haigla plaanitavat asukohta

Lasnamäele plaanitav Tallinna haiglakompleks on saanud kriitikat nii oma asukoha, suuruse kui ka projekteerimise poole pealt, mis Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovskile selgusetuks jääb. "Esimeses stuudios" pakkus linnapea selgitusi kriitikale, mida planeeritav haiglareform pälvinud on.

Lasnamäe tühermaale peaks kerkima Tallinna haigla. Kas ja millal uus hoone ehitatakse, on praegu veel lahtine, aga Tallinna haigla kui üks suur asutus moodustatakse kindlasti. Riik on nõus looma ühendhaigla Tallinna haiglate ja riigile kuuluva Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) baasil, kuid ei soovi anda nõusolekut uue haiglakompleksi ehituses osalemises.

"Ma loodan, et riigi poolt seda reformi jätkuvalt kaalutakse. Tallinna linn on selleks valmis. Tõepoolest sotsiaalministeeriumiga alustasime üsna erinevatelt positsioonidelt, aga ametnike ja spetsialistide töörühm on jõudnud arusaamale, et see on väga suur võimalus, et see suur tervishoiumuudatus ära teha, mis tegelikult oleks pidanud juhtuma juba väga ammu tagasi. Tallinn on omalt poolt kõik ettevalmistused teinud. Me oleme oma protsessid käivitanud ja riigil on viimane hetk siin pardale hüpata," lausus Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski "Esimeses stuudios".

Linnapea saatis mai alguses peaminister Kristen Michalile kirja, milles palus haiglareformi otsusega pikalt viivitanud valitsuse seisukohta ning selgust, kas riik on huvitatud investeerima uue Tallinna haiglalinnaku ehitusse või ei. Vastus riigi poolt ei olnud ei jaatav ega eitav.

"Eks need sõnumid ole natuke olnud segased ja läbisegi on mitmest erinevast asjast räägitud. Tähtaeg oli selleks, et kuna meil on 12. juunil linnavolikogu istung, siis soovime selle haiglate ühendamise otsuse seal ära teha. Seda tulenevalt sellest, et oktoobris toimuvad KOV-valimised ja siis me ei hakka septembris või oktoobris valimiste-eelses hulluses niivõrd fundamentaalseid otsuseid tegema," sõnas linnapea.

Ossinovski kinnitas, et Tallinna linn on oma protsessiga juba startinud, kuid on jätnud tervitavalt ukse lahti, et riik saaks nende plaaniga liituda.

Tallinna linnapea ei usu ka, et valitsuse vastumeelsus haiglareformile tuleneb sellest, et valimised on peagi ukse taga ning ei soovita talle nii suurt võitu anda.

"Poliitikas on küünilisust kahtlemata üksjagu, aga ma arvan, et see on niivõrd suur reform ja kogu pealinna tervishoiu kvaliteeti puudutav. Ma loodan, et kes sai sellega hakkama või ei saanud, ei ole selle tegeliku kaalutluse põhjuseks. See on suur ja oluline asi, pikalt veninud ja selle tulemusena on Tallinna linnas tervishoiuteenused kannatanud ja nüüd on meil see võimalus see ära teha," lausus Ossinovski.

Linnapea aga ei lükka tagasi, et kui haiglareform peaks leidma kinnitust, siis seda mainitakse ka valmiskampaanias.

"Kui suured ja olulised asjad tehakse, siis loomulikult tasub nendest ka rääkida. Teistpidi ei ole see protsess lihtne. Kui mõelda, et teha midagi populaarset, siis tõenäoliselt aasta valmistad ette väga keerulist reformi. On lihtsamaid viise, kuidas silma paista ja kuna me oleme nii kaugele selles ettevalmistustöös jõudnud - seda vundamenti on laotud väga korralikult riigi ja linna koostöös - see oleks erakordselt kahetsusväärne, kui me seda juhust ära ei kasuta," selgitas Ossinovski.

Üleüldiselt on Tallinna linnapea hinnangul vaja Tallinnasse ühtset haiglate organisatsiooni. Ossinovski tõi ka välja, et kuna haiglate tervikrekonstrueerimine ja uue haigla ehitus on hinnaklassilt sarnased, siis on lihtsam ehitada uus haiglakompleks.

"Tallinna haiglatesse on alainvesteeritud kümnendite jooksul ja sellest tulenevalt lähima kümnendi jooksul vajavad nad terviklikku rekonstrueerimist ja seda nad kõik. Nüüd on küsimus väga lihtne - kas me hakkame tervikrekonstrueerima olemasolevat taristut või ehitame uue linnaku? Me oleme selle hinnakalkulatsiooni ära teinud ja näeme, et need suurusjärgud on sarnased. Sellest tulenevalt on igati mõistlik tegelikult rajada uus kompleks, muu hulgas ka selle tõttu, et töötavat haiglat tervikrekonstrueerida on väga keeruline ja see toob patsientidele ka ebamugavusi," lausus linnapea.

Lisaks on Ossinovski hinnangul olemasolevate haiglate arhitektuur suureks piiranguks rekonstrueerimisel, mida nii riik kui ka sotsiaalministeerium kinnitab.

Küll aga pealtvaadates tore haiglareform kogunud hulganisti kriitikat nii plaanitava asukoha kui ka kompleksi suuruse tõttu. Ossinovski kinnitab, et entusiasm seni veel kadunud siiski ei ole.

"Entusiasmi jagub, aga kõik see kriitika on erineva kvaliteediga ja erineva suunaga. Esiteks võtame selle asukoha ehk Lasnamäe küsimuse - laiendame siis Kesklinna linnaosa lauluväljaku taha ja siis on haigla linnas. Lasnamägi on tegelikult valitud kahel põhjusel - esiteks on ta logistiliselt heas kohas. Sealt on mööda Smuuli teed kiire ligipääs Peterburi maanteele ja sealt Tallinna ringteele ehk siis Ida-Harjust tulev kiirabi pääseb sinna kenasti ligi," ütles Ossinovski.

Ühtlasi saaks tänu säärasele asukohale kaetud ka Viimsi linnaosa, kes pääseks haiglale palju paremini ligi.

"See koht on ka ühistranspordiga väga hästi teenendatud ja tulevikus loodame ka ligipääsu trammiga, aga praegu bussiühendus, mis lauluväljaku mäest üles läheb, on väga tihe ja korralik. See pole kinnisidee, et ta just seal peab olema, aga küsimus on lihtsalt selles, et kust me leiame mitukümmend hektarit maad logistiliselt heas asukohas," selgitas linnapea valikut luua haiglakompleks Lasnamäele.

Haigla suurust põhjendas Ossinovski sellega, et suur haigla Lasnamäel aitaks katta pea kogu linna tervishoiuvajadused.

"Kui me võtame korraliku Euroopa haigla, siis see teenindab umbes miljonit kuni poolteist miljonit patsienti ehk puht ökonoomiliselt võiksime öelda, et kogu Eestile piisaks ühest haiglast. Loomulikult meie regionaalpoliitiline vajadus ja hajaasustus toob kaasa hoopis teistsuguse haiglavõrgu, aga seda, et Tallinna linnas piisab ühest haiglast - see on täiesti ilmselge. On täiesti ebamõistlik omada rohkem kui ühte haiglat," lausus linnapea.

Küll aga kinnitas ta, et Põhja-Eesti regionaalhaigla uksed ei sulgu.

"Meie nägemus on see, et oleks olemas üks haiglaorganisatsioon, mis opereerib kahte linnakut - üks oleks Mustamäel ja teine linna teises otsas."

Ühtlasi tõi Ossinovski välja, et plaanis on teha koostööd ka arhitektide liiduga, kuna haiglaprojekt on saanud kriitikat ka projekteerimise poolest.

"Projekt ilmselgelt mingil määral põrkub haigla logistiliste vajaduste ja hea ruumikorraldusega. Kas see tänane seis on optimaalne - ma ei kinnita seda, aga kahtlematult, kui me räägime sellest, et arstikabinettides võiks olla rohkem päevavalgust - tundub sümpaatne. Vaatame nendele asjadele otsa arhitektide liiduga ja proovime seda hanget saada paremaks, et projekteerimise raames need küsimused ära lahendada," kinnitas Ossinovski.