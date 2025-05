Eestist läheb Ukraina poole teele seni suurim autokonvoi

Ukraina kultuurikeskuse juhile Bogdan Ljutjukile ütleb, et tema teada läheb peatselt Eestist Ukrainasse seni suurim autokonvoi, kuhu kuulub 34 sõidukit.

"Autode arvu järgi kõige suurem. Suurem osa on 4x4 (neljarattaveoline - toim) maasturid ja ka 4x4 bussid, mis on väga vajalikud eriti seetõttu, et on droonisõda. Tihti tavalisse maasturisse see droonivarustus ei mahu ja kuna droonid on juba nii suureks läinud, siis nende bussidega saab palju tööd ära teha," sõnas Ljutjuk.

Sõidukite hulgas on ka n-ö meeskonnaautod, kus on seitse kohta ja taga on pikapilaadne kast. Ka need on väga vajalikud ja sobivad drooniüksustele.

"Üks on meil ka kraanaga auto, kui on vaja rasket koormat tõsta. See ei ole suur kraana, aga siiski väga mobiilne," lisas Ljutjuk.

"Veel on meil ka kaks kiirabiautot. Üks on 4x4, mis viib meedikud rindele ja neile on väga oluline, et oleks just 4x4 ja madala kerega. Teine on Volkswagen transporter, mis on suurem auto, aga mida suurem auto, seda kergemini võib pihta saada," selgitas Ukraina kultuurikeskuse juht.

Täisvarustusega kiirabiautod on pärit Rakvere haiglast.

Autokovoi jaoks on vaja ka mitut autojuhti – 34 auto jaoks on oma abi osutamas 40 juhti.

"Meil on 34 autot ja kaks saatebussi, seega suur seltskond," ütles Ljutjuk.

Lisaks tulid ka Ukrainast inimesed Eestisse, et aidata konvoi kohale toimetada.

"Nende hulgas on ka sõjaväelased, kes on saanud haavata ja lõpetanud rehabilitatsiooni või lõpetamas. Suur seltskond on pärit Ivano-Frankivskist ja sinna me need autod saadamegi. Seal neid remonditakse, valmistatakse ette ja siis lähevad juba rindele. Eestis on remont päris kallis ja praegu on selline win-win situation(kõigile kasutoov olukord-toim) tegelikult, sest me ostame võimalikult palju autosid ja siis nemad seal oma ressursside või vabatahtliku jõu abil remondivad, hooldavad ja valmistavad ette autod rinde jaoks," ütles kultuurikeskuse juht.

Ukraina kultuurikeskus on Ukrainasse abi saatnud üle kümne aasta ning pakkunud sõjas olevale riigile palju abipakette. Ainuüksi sõidukeid on kokku saadetud 149 (koos nendega, mis peagi Ukraina poole teele lähevad).

"Ukraina jaoks oleme kogunud umbes neli miljonit eurot alates aastast 2022 ja tegelenud väga erinevate abisaadetiste projektidega – kaitsevarustus, meditsiinitarbed, toit, sõidukid jmt," sõnas Ljutjuk.

Koos autokonvoiga läheb paralleelselt teele ka kaks rekatäit haiglavoodeid, madratseid ja lastevoodeid, mis on annetatud Tartu Ülikooli kliinikumi haigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla poolt. Kogu haiglavarustus saadetakse Ukraina haiglatesse, mis uusi tarvikuid hädasti vajavad. Lisaks saadetakse ka paar ultraheliaparaati.

"Haiglatesse lähevad ka voodikapid, mis on tegelikult multifunktsionaalsed ja liigutatavad ning see on ikkagi suureks abiks, kui ollakse haige ja ei saa liikuda. Kõik voodid on ka funktsionaalsed ja liigutatavad. Ukrainas on endiselt puidust voodid veel mõningates kohtades, mida ei saa liigutada ja reguleerida. Meie saadame reguleeritavad ja elektriga liigutatavad," ütles Ukraina kultuurikeskuse juht.

Seekord läheb Ukrainasse üle saja voodi. Eelmisel aasta saadeti kokku 250.