Nordica lennukite müük viibib tehnilise kontrolli ja kõneluste ajakulu tõttu

Ehkki Nordica kasutuses olnud lennukite ostuhuvilisega allkirjastati aprillis heade kavatsuste protokoll, pole müügilepingut siiani sõlmitud. Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu põhjendas müügi viibimist sellega, et lisaks läbirääkimistele kuluvale ajale on tarvis lennukeid enne tehingut tehniliselt kontrollida.

Mai teises pooles ütles kliimaministeerium, et riigile kuuluva Transpordi Varahalduse (TVH) müügitehing riikliku lennufirma Nordica kasutatud lennukite müügiks, milleni algselt loodeti jõuda mais, lükkub juunisse.

Nüüdseks on juuni esimene nädal selja taga, kuid täpset müügikuupäeva ei ole senini paigas.

"Ostjaga on müügiläbirääkimiste pidamiseks sõlmitud kavatsuste protokoll (letter of intent) ning läbirääkimised käivad. Poolte soov ja kavatsus on juunikuu jooksul jõuda müügilepingu allkirjastamiseni," ütles Sander Salmu ERR-ile.

Viivituse põhjenduseks tõi ta asjaolu, et seitsme lennuki müügiläbirääkimised võtavad oma aja.

"Lisaks kõigis lepingutingimustes ja -dokumentides kokkuleppimisele on vaja läbi viia ka ostjapoolne tehingueelne lennukite tehniline kontroll. Selle eelduseks on omakorda lennukite väljatoomine pikaajalisest parkimisest – talveks TVH lennukid konserveeriti kõigi valmistajatehase nõuete kohaselt – ja nii edasi," sõnas Salmu.

Summat, mille eest lennukid maha müüakse, ei ole asekantsleri sõnul müügiprotsessi huvides võimalik enne lepingu sõlmimist avaldada.

Riik Salmu kinnitusel müügilepingu viibimise tõttu lisakulu ei kanna. Ta märkis, et lennukite parkimise ja hoolduse eest tasub Tallinna lennujaamale Transpordi Varahaldus, kuid need kulud on tunduvalt väiksemad, võrreldes potentsiaalselt suurema tuluga, mida on võimalik saada põhjaliku ja läbimõeldud müügiprotsessi tulemusel.

"Kuna TVH on kõneksolevate lennukite omanik, siis täiendavat liisingukulu müügiperioodil ei kaasne," ütles Salmu.

TVH auditeerimata kahjum oli käimasoleva majandusaasta esimeses kvartalis 480 000 eurot, mille peamiseks põhjuseks nimetas asekantsler pikaajaliste rendilepingute lõpetamist talvel pankrotistunud Nordic Aviation Group AS-iga.

Transpordi Varahaldusele kuulub seitse 88-kohalist Bombardier CRJ900NG tüüpi reisilennukit. ERR on varem kirjutanud, et parima ostupakkumise tegija on rahvusvaheline ettevõte, mis tegutseb lennundusvaldkonnas.