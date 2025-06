Salmu: Nordica lennukite müügilepingu sõlmimine on lõppjärgus

Pankrotistunud Nordica kasutuses olnud Transpordi Varahalduse lennukite müügilepingu sõlmimine on jõudnud lõppjärku, ütles kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu.

Lennukite ostuhuvilisega allkirjastati heade kavatsuste protokoll juba aprillis, kuid müügileping, milleni esiti loodeti jõuda mais, on senini sõlmimata.

Salmu ütles ERR-ile, et praeguseks on müügilepingu sõlmimine lõppjärgus.

"Käivad viimased aktiivsed läbirääkimised müügitingimuste, eelkõige lennukite tehniliste üleandmise tingimuste üle. OÜ Transpordi Varahaldus eeldab lepingu sõlmimist ülejärgmise nädala algul," lausus Salmu.

Varem on Salmu toonud müügi venimise põhjuseks asjaolu, et lisaks läbirääkimistele kuluvale ajale on tarvis lennukeid enne tehingut tehniliselt kontrollida.

Tehingusummat enne müügitehingu sõlmimist ei avaldata.

Transpordi Varahaldusele kuulub seitse 88-kohalist Bombardier CRJ900NG tüüpi reisilennukit. ERR on varem kirjutanud, et parima ostupakkumise tegija on rahvusvaheline ettevõte, mis tegutseb lennundusvaldkonnas.

2015. aastal tegevust alustanud Nordica lendas kuni 2019. aasta sügiseni oma nime alt Tallinnast, kuid hiljem kujunes sellest allhanketeenuste pakkuja.

2023. aasta lõpus alustas riik Nordica erastamisprotsessi, kuid kui huvi ilmutanud investor mullu novembris plaanist loobus, otsustas Nordica juhatus lennufirma tegevuse lõpetada ja esitas 20. novembril Nordic Aviation Groupi ning Regional Jeti pankrotiavalduse. 28. jaanuaril kuulutaski Harju maakohus lennuettevõtte pankroti välja.

Transpordi Varahalduse lennukid olid Nordicale pikaajaliselt välja renditud, Nordica aga allrentis neid omakorda oma tütarettevõttest Regional Jetile, kes tegutses Xfly kaubamärgi all.