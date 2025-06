Iisraeli eriüksus hõivas Gazasse suundunud aktivistide laeva

Briti lipu all sõitev jaht Madleen, mida haldab Palestiina-meelne Vabaduslaevade Koalitsioon (Freedom Flotilla Coalition, FFC), kavatses esmaspäeval Gaza sektori rannikule jõudes toimetada sinna sümboolse koguse abi ja tõmmata sellega rahvusvahelise üldsuse tähelepanu seal valitsevale humanitaarkriisile.

Iisraeli üksus läks aga aluse pardale öösel, enne kui see randuda jõudis, teatas FFC oma sotsiaalmeediakontol. Iisraeli välisministeerium kinnitas hiljem, et laev võeti Iisraeli kontrolli alla.

"Kuulsuste selfie-jaht on turvaliselt teel Iisraeli rannikule. Reisijad peaksid naasma oma kodumaale," kirjutas ministeerium sotsiaalmeediakeskkonnas X.

Kõik reisijad olid terved ja vigastusteta, lisas ministeerium hiljem. "Neile anti võileibu ja vett. Etendus on läbi," teatas Iisraeli välisministeerium.

12-liikmelise meeskonna hulgas on Rootsi kliimaaktivist Thunberg ja prantslasest Euroopa Parlamendi liige Rima Hassan.

"Iisraeli armee arreteeris Vabaduse flotilli meeskonna rahvusvahelistes vetes kella 2 paiku öösel," postitas Hassan oma kontol X-s. Fotol oli näha, kuidas meeskond istub paadis, kõigil päästevestid seljas, käed üles tõstetud.

The last image of the crew. pic.twitter.com/PkYQSLa3Ri