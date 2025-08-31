Väikelaevastik koos Greta Thunbergiga seilab taas Gazasse

Humanitaarabi ja aktiviste, sealhulgas Rootsi kliimaaktivisti Greta Thunbergi vedav väikelaevastik lahkus pühapäeval Barcelonast, et murda läbi Gaza sektori ebaseaduslikust piiramisrõngast, teatasid korraldajad.

Globaalse Sumudi laevastiku teatel alustavad laevad teekonda Barcelonast, et avada humanitaarkoridor ja lõpetada Palestiina rahva genotsiid.

Mitu laeva teele asub ja millal täpselt väljutakse, ei avaldatud, kuid on teada, et laevastik peaks sõjast laastatud rannikualale jõudma septembri keskel.

"See on ajaloo suurim solidaarsusmissioon, kus osaleb rohkem inimesi ja paate kui kõigil varasematel katsetel kokku," ütles Brasiilia aktivist Thiago Ávila ajakirjanikele Barcelonas.

Korraldajate sõnul peaks 4. septembril Tuneesia ja teistest Vahemere sadamatest lahkuma kümneid teisi laevu.

Aktivistid korraldavad samal ajal meeleavaldusi ja muid proteste 44 riigis solidaarsusest Palestiina rahvaga, kirjutas Thunberg Instagramis.

Lisaks Thunbergile kuuluvad väikelaevastikku mitme riigi aktivistid, Euroopa seadusandjad ja avaliku elu tegelased, näiteks Barcelona endine linnapea Ada Colau.

"See on rahvusvahelise õiguse kohaselt seaduslik missioon," ütles aktsiooniga liitunud vasakpoolne Portugali seadusandja Mariana Mortágua ajakirjanikele eelmisel nädalal Lissabonis.

Iisrael on juba blokeerinud kaks aktivistide katset toimetada Gazasse laevaga abi juunis ja juulis.

Juunis pidasid Iisraeli väed Gazast 185 kilomeetrit läänes kinni purjeka Madleeni pardal olnud 12 aktivisti. Selle reisijad, kelle hulgas oli ka Thunberg, saadeti riigist välja.

Juulis peeti kinni 21 aktivisti kümnest riigist, kes üritasid Gazale läheneda laevaga Handala.