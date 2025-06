Eesti Panga prognoos: majanduskasv tuleb läbi raskuste

Hinnatõus Eestis püsib keskpanga prognoosi järgi tänavu tootmiskulude ja maksutõusude tõttu kiire, ulatudes 5,4 protsendini. Kahel järgmisel aastal peaks hinnakasv jääma kolme protsendi juurde.

Eesti Pank tõdeb oma värskes prognoosis, et andmed Eesti majanduse käekäigu kohta sel aastal on mõneti vastukäivad. Statistikaamet korrigeeris esimese kvartali majanduskasvu kiirhinnangu 1,2-protsendiselt tõusult 0,3 protsendi suuruseks languseks.

"Kui selle näidiku kohaselt tabas möödunud aastal alanud majanduse taastumist tagasilöök, siis teisalt viitavad tööstustoodangu ja ekspordi jõuline kasv ning elektritootmise ja ehitusmahtude suurenemine majanduse jätkuvale elavnemisele. Samas suunas osutavad erasektori laenuaktiivsus uute tehingute rahastamiseks, hõive languse pidurdumine ja jaemüügi mahu kasv," kommenteeris keskpank.

Edasine majanduskasv tuleb raskelt. Kasvu soodustavad Eesti Panga analüüsi kohaselt madalamad intressimäärad ja -kulud, odavam energia, aga ka alarakendatud tootmisvahendid ja töötajad, mis võimaldavad tellimuste lisandudes tootlikkusel kiiresti suureneda. Tellimuste hulga kasvu on oodata koos välisnõudluse paranemisega, kuigi see toimub kaubanduspiirangute tõttu aeglasemalt, kui varem eeldati.

USA tolli- ja kaubanduspoliitikal näeb keskpank Eestile piiratud mõju. Tuntavam mõju avaldub kaudselt, teiste eksporditurgude kaudu.

Majanduse aeglane taastumine ei tõota hõive kiiret suurenemist ja töötuse vähenemist. Palgakulud ja keskmine brutokuupalk jätkavad kasvamist, kuid senisest aeglasemalt. "Järgmisel aastal kaob nn maksuküür, mis jätab majapidamistele rohkem raha kätte ja ostujõu kosumist toetab ka hinnatõusu mõningane aeglustumine," prognoosib Eesti Pank.

Hinnatõus püsib tänavu tootmiskulude suurenemise ja maksutõusude tõttu kiire. Eesti Pank nendib, et ettevõtted kannavad praeguseks suurenenud palga- ja muud tootmiskulud oma toodete ja teenuste hindadesse edasi ja koos mootorsõiduki registreerimistasu kehtestamise ning käibemaksu ja aktsiiside tõusudega kerkib tänavu hinnatase 5,4 protsenti. Järgmisel aastal taandub inflatsioon keskpanga prgnoosi järgi kolme protsendi lähedale ja püsib eeldatavasti samal tasemel ka ülejärgmisel aastal.

"Hinnasurvet leevendavad palgakasvu aeglustumine, euro tugevnemine, nafta madalam hinnaootus ning toidutoormete mõõdukam hinnatõus või mõnel juhul isegi hinnalangus," lisas Eesti Pank.

Koalitsioonileppe mõju majandusolukorrale

Eesti Pank märgib ka, et muutused valitsuse koalitsioonileppes võivad mõjutada majanduse väljavaadet. Koalitsioonileppes plaanitud muutustest on täpsemalt võimalik hinnata kaitsekulude suurendamise ja julgeolekumaksu seaduse muudatuste mõju. Nende rakendamine suurendaks eelarve puudujääki umbes 1,5 protsenti SKP-st.

"Rahvusvaheline majanduskeskkond on endiselt habras ja selle võimaliku halvenemise korral võib eelarve seis kujuneda praegu prognoositavast veelgi pingelisemaks. Riigirahanduse pikemaajalist väljavaadet silmas pidades on endiselt oluline, et valitsus ja parlament otsiksid viise võlakoormuse ja intressikulude kasvu pidurdamiseks," soovitavad Eesti Panga analüütikud.

2027. aastaks võib riigi intressikulu ulatuda 320 miljoni euroni ehk 0,7 protsendini SKP-st, moodustades juba 1,6 protsenti valitsemissektori kogukuludest. Seda on rohkem kui näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelarve ettevõtluse arendamiseks.

"Lähtuda võiks põhimõttest, et eelarvepositsioon ei halvene järgmistel aastatel rohkem, kui on täiendavad kaitsekulud. Kui kaitsekulud püsivad kõrgel tasemel pikema aja vältel, siis tuleks neile leida püsiv kate riigi jooksvatest tuludest."