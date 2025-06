Suurbritannia investeerib tuumaenergiasse kümneid miljardeid naelu

Suurbritannia soovib ehitada uusi tuumajaamu oma praeguste, vananevate jaamade asendamiseks. Riik plaanib sel viisil suurendada oma energiajulgeolekut ja saavutada ka kliimaeesmärke.

Pärast valmimist peaks 14,2 miljardi naelast (16,8 miljardit eurot) investeeringut nõudev Sizewell C tuumajaam tootma piisavalt elektrit, et varustada energiaga umbes kuus miljonit kodu.

"Me vajame uut tuumaenergiat, et juhatada sisse puhta energia külluse kuldajastu, sest see on ainus viis kaitsta perede rahaasju, võtta tagasi kontroll oma energia üle ja lahendada kliimakriisi," ütles Suurbritannia energeetikaminister Ed Miliband avalduses.

Pressiteates ei täpsustatud, kas rahastamise hulka kuulub ka projektile juba lubatud 6,4 miljardit naela (ligi 7,6 miljardit eurot), ega seda, millal lõplikku investeerimisotsust oodatakse.

Samuti ei avaldatud teates projekti eeldatavat kogumaksumust ega kavandatud valmimiskuupäeva.

Sizewell C on vaid teine ​​uus tuumajaam, mis Suurbritannias enam kui kahe aastakümne pikkust pausi ehitatakse. Esimene on Hinkley Point C jaam, mille ehitust on saatnud viivitused ja eelarve ületamised.

Hinkley Point C peaks praeguse prognoosi kohaselt tööle hakkama 2029. aastal. Selle hinnanguline maksumus on 31–34 miljardit naela (ligi 40 miljardit eurot) 2015. aasta hindades.

Suurbritannia valis väikeste tuumamoodulreaktorite ehitamiseks Rolls-Royce SMR-i

Suurbritannia valis Rolls-Royce SMR-i ehitama riigi esimesi väikeseid modulaarseid tuumareaktoreid. Tegemist on osaga plaanist kiirendada elektrivõrgu dekarboniseerimist alates 2030. aastate keskpaigast.

Väikemoodulreaktori programmi jaoks lubas valitsus eraldada üle 2,5 miljardi naela (ligi kolm miljardit eurot).

Järjestikused Briti valitsused on toetanud moodulreaktoreid – mis on sisuliselt väikesemahulised tuumaelektrijaamad –, et vältida traditsiooniliste tuumaelektrijaamade kõrgeid ehituskulusid, planeerimisviivitusi ja investeeringute tagamisega seotud raskusi.

Rolls-Royce SMR sõlmib pärast regulaatorite heakskiitu strateegilise arenduspartnerluse lepingu riigile kuuluva ettevõttega Great British Energy - Nuclear, teatas ettevõte.

Rolls-Royce SMR nimetati eelistatud pakkujaks pärast kaheaastast konkurssi, millele järgneb tõenäoliselt mitme miljardi naela suurune tehnoloogialeping.