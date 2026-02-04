Rootsis eeldatakse 4GW mahus uute tuumajaamade ehitamise pakkumisi

"Ma tuginen selle arvu väljaütlemisel dialoogile nii Rootsi kui ka rahvusvaheliste osapooltega. Mitte kõik neist pole oma plaanidest meediaga rääkinud, seega ei saa ma selle kohta rohkem öelda," ütles Berglof e-kirjas energiauudiste väljaandele Montelnews, põhjendades seda, miks ta ei saa konkreetseid ettevõtteid nimetada.

"Olen ​​mõnega neist pikka aega dialoogi pidanud. Minu hinnangul on nende projektid piisavalt küpsed, et nad saaksid oma taotluse esitada juba 2026. aasta jooksul," lisas ta.

Berglof nimetati riiklikuks tuumaenergia koordinaatoriks 2024. aasta jaanuaris. Osa tema rollist on olla kontaktisikuks ettevõtetele, kes on huvitatud uute tuumajaamade ehitamisest Rootsis.

Riigi uue toetusskeemi eesmärk on meelitada ligi kuni 5 GW ulatuses uut tootmisvõimsust.

Videberg Kraft, mille enamusosalus on kommunaalettevõttel Vattenfall, on juba esitanud taotluse 1,5 GW võimsuse rajamiseks Ringhalsi tuumajaama lähedale, soovides ehitada sinna 2030. aastate keskpaigaks väikesed moodulreaktorid (SMR).

Kuid Vattenfall teatas eelmisel kuul, et projekti riski vähendamiseks peab Videberg Krafti enamusosanikuks hakkama Rootsi riik.

Rootsis on praegu 7,1 GW tuumaenergia võimsust, mis moodustab umbes 40 protsenti kogu riigis toodetavast elektrienergiast.