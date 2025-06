Euroopa komisjon pakkus välja 18. sanktsioonide paketi Venemaale

Euroopa komisjon tegi teisipäeval ettepaneku kehtestada Venemaale 18. sanktsioonide pakett, mis on suunatud energia müügituludele, pankadele ja sõjatööstusele.

Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen ütles teisipäeval, et uus saktsioonide pakett teeb ettepaneku keelata tehingud Venemaa Nord Streami gaasitorudega ja ka pankadega, kes on seni suutnud sanktsioone vältida.

"Venemaa eesmärk ei ole rahu. See on jõureegli kehtestamine. Jõud on ainus keel, mida Venemaa mõistab," ütles von der Leyen pressikonverentsil.

Reutersi andmetel teeb komisjon ettepaneku lisada oma nimekirja veel 22 Venemaa panka ja eemaldada nad ülemaailmsest finantssõnumite süsteemist SWIFT, kehtestada täielik tehingukeeld ja laiendada veelgi neile kehtivaid piiranguid. Samuti tehakse ettepanek suurendada sanktsioone kolmandate riikide pankadele ning Venemaa riiklikule otseinvesteeringute fondile (RDIF), selle tütarettevõtetele ja laiemale võrgustikule.

Samuti on komisjon teinud ettepaneku alandada Venemaa toornafta hinna ülempiiri G7 riikides. Ettepaneku eesmärk on vähendada Venemaa energiatulusid, langetades toornafta hinna 60 dollarilt barreli kohta 45 dollarile.

Von der Leyen ütles, et nafta hinna ülempiiri arutatakse järgmisel nädalal Kanadas toimuval G7 juhtide kohtumisel.

Ettepanekus on kirjas ka rohkem Venemaa varilaevastikku kuuluvaid laevu, mille arv on tõusnud üle 400 laeva ja naftakaubandusettevõtteid. Samuti on komisjon teinud ettepaneku keelustada Venemaa naftast toodetud rafineeritud toodete import.

"Sel moel tahame ära hoida, et osa Venemaa toornaftast ei jõuaks EL-i turule tagaukse kaudu," ütles von der Leyen.

Euroopa liidu riigid hakkavad ettepanekut arutama sel nädalal.