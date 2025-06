Trumpi väitel on Los Angeles langenud "välisvaenlase" rünnaku alla

USA president Donald Trump väitis teisipäeval, et Los Angeles on langenud "välisvaenlase" rünnaku alla.

"Me ei luba välisvaenlasel Ameerika linna tungida ja seda vallutada," ütles Põhja-Carolina osariigis asuvat Fort Braggi sõjaväebaasi külastav Trump, rääkides rahutustest, mille vallandasid immigratsioonihaarangud.

"See, mille tunnistajaks te Californias olete, on täiemahuline rünnak rahule, avalikule korrale ja riiklikule suveräänsusele, mida viivad läbi välisriikide lippe kandvad mässajad eesmärgiga jätkata välississetungi meie riiki," lisas Trump.

President nimetas protestijaid "loomadeks".

Trump on saatnud Los Angelese tänavatele mitu tuhat sõjaväelast, nende seas 700 merejalaväelast. California võimud peavad seda ebavajalikuks ja olukorda halvendavaks.

California kuberner Gavin Newsom on nimetanud Trumpi samme "diktaatorlikeks".

Trump hoiatas oma avalduses ka Euroopat.

"Nagu kogu maailm nüüd näeb, viib kontrollimatu migratsioon kaose, väärtalituse ja korratuseni," ütles ta.

"Ja teate mis? See on ka Euroopas. See toimub paljudes Euroopa riikides. Nad peaksid midagi ette võtma, enne kui on liiga hilja," lausus president.

USA valitsus otsustas esmaspäeval saata Los Angelesse ajutiselt umbes 700 merejalaväelast, kuni meeleavaldustest haaratud linna jõuab kohale rohkem rahvuskaardi vägesid. Otsus tähistab edasist eskalatsiooni president Donald Trumpi poolt, et maha suruda tema jõulise immigratsioonipoliitika vastu puhkenud tänavameeleavaldused.