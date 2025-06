Palestiina minister: vajame Eestit rahuvahendajana

Eestit külastanud Palestiina välisasjade riigiminister Varsen Aghabekian ütles, et palestiinlased ootavad rahvusvaheliselt kogukonnalt oma enesemääramise õiguse ja rahvusvahelise õiguse tunnustamist.

"Olukord on väga tõsine ja igaüks loeb. Eesti on väike, aga ta saab teha palju, arvestades liikmesust Euroopa Liidus ja Eesti hääl loeb. Eesti mõistab Palestiina inimeste rasket olukorda ja suhtub samal ajal sõbralikult Iisraeli. Me vajame selliseid riike vahendaja rolli kahe riigi vahel ja rahu suunas liikumiseks," ütles Aghabekian Tallinnas.