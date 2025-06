Eesti osaleb USA vastuseisust hoolimata Palestiina-teemalisel konverentsil ÜRO-s

"Kinnitame, et Eesti osaleb konverentsil," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Reti Tauts neljapäeval ERR-ile.

Samas ta ei osanud veel öelda, mis tasemel diplomaat Eestit üritusel esindab.

Ameerika Ühendriikide välisministeerium hoiatas teiste riikide valitsusi osalemast järgmisel nädalal New Yorgis toimuval ÜRO konverentsil, mis käsitleb Iisraeli ja palestiinlaste võimalikku kahe riigi lahendust, teatas uudisteagentuur Reuters kolmapäeval.

"Me kutsume valitsusi üles konverentsil mitte osalema, kuna peame seda kahjulikuks käimasolevatele elupäästvatele jõupingutustele Gaza sõja lõpetamiseks ja pantvangide vabastamiseks," seisis teisipäeval väljasaadetud dokumendis, mida vahendas ka väljaanne The Telegraph.

Samas öeldakse, et riike, kes võtavad konverentsi järel ette Iisraeli-vastaseid meetmeid, käsitletakse USA välispoliitiliste huvidega vastuolus olevate riikidena ja need võivad saada tunda Ameerika Ühendriikide astutud diplomaatilisi samme.

"Eesti suhtleb aktiivselt nii Iisraeli kui ka Palestiina esindajatega. Oleme huvitatud tugevatest suhetest ja koostöö jätkumisest mõlema poolega," märkis Tauts vastuseks ERR-i palvele kommenteerida otsust konverentsil osaleda.

"Eesti on jätkuvalt seisukohal, et püsiva rahu saavutamiseks Lähis-Idas on vajalik kahe riigi lahendus. Kutsume mõlemaid pooli jätkama diplomaatilisi pingutusi. Samuti toetame Ameerika Ühendriikide pingutusi rahuni jõudmisel," lisas välisministeeriumi meedianõunik.

USA välisministeerium märkis oma kirjas, et on vastu mis tahes sammudele, mis tunnustaks ühepoolselt Palestiinat kui riiki: "Ameerika Ühendriigid on vastu igasugustele sammudele, mis tunnustaksid ühepoolselt oletatavat Palestiina riiki, mis lisab konflikti lõplikule lahendamisele olulisi õiguslikke ja poliitilisi takistusi ning võiks Iisraeli sõja ajal sundida, toetades seeläbi tema vaenlasi."

"Ameerika Ühendriigid on vastu konverentsiga antavale kaudsele toetusele võimalikele tegevustele, sealhulgas Iisraeli boikottidele ja sanktsioonidele, samuti muudele karistusmeetmetele," seisis sidekanalis.

The Telegraph tõi ka välja, et sel nädalal kehtestasid Ühendkuningriik ja Kanada, kes on samuti kui Iisrael USA liitlased, koos Austraalia, Uus-Meremaa ja Norraga sanktsioonid kahele Iisraeli valitsuse äärmusparempoolsele ministrile, et survestada peaminister Benjamin Netanyahut Gaza sõda lõpetama. Otsus pälvis USA kriitika.

Iisrael on Prantsusmaa ja Saudi Araabia ühisel korraldusel toimuvat konverentsi korduvalt kritiseerinud, öeldes, et see premeerib islamistliku terroriorganisatsiooni Hamas võitlejaid 7. oktoobri 2023. aasta rünnaku eest Iisraeli vastu, mis vallandas Gaza sõja, ning on püüdnud Prantsusmaad mõjutada, et see ei tunnustaks Palestiinat kui riiki.