ERR Los Angeleses: immigrandid on oluline osa siinsest majandusest

Protestid USA president Donald Trumpi immigratsioonipoliitika vastu on tänaseks levinud üle riigi. Jätkuvalt on suur tähelepanu aga Los Angelesel, sest linn toetub paljuski sisserändajate tööjõule ning administratsiooni tegevus annab piirkonnale suure hoobi.

Tänavakunstnik avaldab oma meelt värvipurkidega. Aasta pärast, kui lapsed siit mööda jalutavad, näevad nad pilti ja see tuletab meelde, mis siin juhtus. See tuletab neile meelde, et Angelino võitleb vastu.

Kuigi sündinud ja üles kasvanud Ameerika Ühendriikides, palub ta "Aktuaalsel kaameral" end kutsuda lihtsalt tänavakunstnikuks. Hirm on kogukonnas suur.

"Paljud inimesed, keda ma tean, ka mu naabrid, kardavad tänavale minna. Nad arvavad, et neid peetakse kinni. Ka mu vanemad, tead... Jumal hoidku, kui nad ära võetakse, siis ma ei tea, mida peale hakkan," rääkis Angelino.

Kuigi protestid president Donald Trumpi immigratsioonipoliitika vastu on tänaseks levinud üle riigi, on Los Angeles jätkuvalt tähelepanu keskmes.

Miks lahvatasid massimeeleavaldused aga just Los Angeleses? Vastus peitub piirkonna demograafias.

Statistikaameti andmetel on piirkonna 10 miljonist elanikust kolmandik sündinud välismaal.

"Ei saa astuda sammugi, ilma et sa immigrandiga ei kohtuks. Me ei räägi siin ainult hispaaniakeelsetest, on hiinlasi, on korealasi, eestlasi ja eurooplasi, kõiki. See teebki LA ilusaks. Linnas on immigrandid, kes teevad tööd, mida keegi teine ​​teha ei taha," rääkis kohalik elanik David.

Hinnanguliselt on dokumentideta sisserändajaid linnas ja selle ümbruses ligi 900 000.

"Viitasime politseile, et paljud neist on hispaaniakeelset või immigrandi päritolu, seda saab aru nende perekonnanimede järgi. Ütlesime, et neil on praegused töökohad ainult seetõttu, et keegi tuli enne neid siia immigrandina ja elas läbi midagi sarnast," sõnas Jacky.

Administratsiooni praegune poliitika ajab kohalike elu pea peale, seades ohtu ka Los Angelese majanduse. Tugineb see paljuski nii legaalsete kui ka illegaalsete sisserändajate tööjõule.

"Minu isal ei ole tegelikult dokumendid korras. See on üks põhjus, miks olen siin. Ma ei taha elada hirmus, et ta ühel päeval enam koju ei tule. Üks tavapärane liikluspolitsei kontroll võib ta saata tagasi Mehhikosse. Ta on peamiseks sissetulekuallikaks ja maksab igal aastal makse. Ta tuli siia, et püüda Ameerika unistust," lausus Alicia.

Mure oma pere, sõprade ja kolleegide pärast on meeleavaldajate sõnul muutnud Los Angelese elanikud ühtsemaks. Kuid administratsiooni ja osariigi vahel tekkinud pingetes oodatakse kuberner Gavin Newsomilt suuremat toetust.