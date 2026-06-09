Vasakpoolne demokraat pääses vabariiklase ees LA meerivalimiste teise vooru

Los Angelese maakonna valimisregistri andmetel kogus Los Angelese linnavolikogusse kuuluv demokraatlik sotsialist Raman esmaspäeva hilisõhtuse seisuga 28,5 protsenti häältest, edestades vabariiklast Spencer Pratti, kelle toetus oli 25,8 protsenti.

Teisele kohale tulnud kandidaat läheb novembris vastamisi ametisoleva linnapea Bassiga. Viimane valiti USA suuruselt teise linna etteotsa esmakordselt 2022. aastal ning on oma ametiajal sattunud kriitika alla.

Endine tõsielusarja staar Pratt, kelle maja põles maha mullu Los Angelese piirkonda laastanud tulekahjudes, keskendus oma kampaanias laialdasele vihale linna aeglase ülesehitusprotsessi, auklike teede, narkosõltlastest kodutute ning ebaefektiivse ja erihuvide mõju all oleva linnavalitsuse vastu.

Tema kandidatuur oli pärast valimisjaoskondade sulgemist möödunud teisipäeval teisel kohal, kuid langes edetabelis pärast posti teel saadetud häälte lugemist.

Californias saadetakse hääletussedelid kõigile registreeritud valijatele postiga ja need kehtivad, kui need on postitatud hiljemalt valimispäeval, mis tähendab, et mõned neist ei jõua häältelugemiskeskusesse enne, kui mitu päeva pärast valimisjaoskondade sulgemist.

See tähendab, et California on tulemuste kinnitamisega alati aeglane, mis valmistab pettumust paljudele valijatele.