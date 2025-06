ERR Los Angeleses: kohalikud laidavad Trumpi ja kiidavad kuberneri

President Donald Trumpi senine reaktsioon Los Angeleses toimuvatele meeleavaldustele on tekitanud California kuberneri Gavin Newsomi ja Valge Maja vahel aina teravamaid pingeid. Kohalikud elanikud on aga kuberneriga nõus, et Trump on tunginud osariigi siseasjadesse ning külvab kaost.

Kui Newsomi sõnul sekkub president liigselt osariigi tegemistesse, siis Trumpi hinnangul ei saa California kuberner lihtsalt oma tööga hakkama.

Just sellel ettekäändel saatis Trump kuberneri loata linna rahvuskaardi ja merejalaväelased. Lisajõududeta oleks presidendi arvates Los Angeles tänaseks maha põlenud. Korrakaitsjad proovivad päevi kestnud meeleavaldusi laiali ajada, kuid suures osas tulutult.

"Minu meelest on see piinlik, et meie maksudollaritest makstakse neile meestele (rahvuskaart ja merejalaväelased - toim), et nad meid peksaks," lausus LA elanik Mary.

Kohalikud nõustuvad kuberneriga, et president sekkub liigselt osariigi siseasjadesse ning külvab kaost ja segadust.

"Me ei vaja rahvuskaarti. Möödunud nädalal Los Angelesele tehtud kahjud on väga väikesed. Võib-olla nii 50 inimest süütasid ja sodisid. Pärast mõnda spordimängu on kahju olnud suurem," ütles kohalik elanik Windy.

One of the most ethnically diverse cities in America, Los Angeles, and everyone is marching together in a peaceful protest against the fascist authoritarian Trump regime and his Nazi ICE Gestapo. Viva democracy! Viva Los Angeles! pic.twitter.com/Nq26KrExvj — Bill Madden (@maddenifico) June 9, 2025

Suure ja jõuka osariigina tuntakse, et valitsus on meelega võtnud ette just California, ähvardades isegi föderaalabi peatamisega.

"Enamik inimesi unustab, et kui me räägime riiklikust maksufondist, saame iga California maksumaksja makstud dollari eest tagasi 75 senti," sõnas Young.

Nimelt annab California föderaalvalitsusele maksudena umbes 80 miljardit dollarit enam, kui riigilt tagasi saab.

"Ei tasu jännata osariigiga, kes oleks maailma viie kõige tugevama majanduse hulgas, kui me oleksime eraldi riik. Kaardid on meie käes ja me peame seda endale meelde tuletama," ütles LA elanik Paul.

"Lihtsalt jätke meid rahule. Me ei taha teilt midagi. Me anname rohkem, kui vastu saame, aga ei. Ikka üritatakse inimesi hirmutada. See on isiklik, sest Trump on väga hale inimene," lisas Young.

Newsom on viimastel päevadel Trumpi jõuliselt kritiseerinud. Ekspertide hinnangul võib see olla poliitiliselt määrav hetk, sest demokraadid on jätkuvalt kindla liidrita.

California will keep fighting on behalf of all our people including in the courts.



If some of us can be snatched off the streets without a warrant, based only on suspicion or skin color, then none of us are safe.



Authoritarian regimes begin by targeting people who are least… pic.twitter.com/7qXkrLopkc — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 11, 2025

"Gavin Newsom, keda ma praegu näen, on see Gavin Newsom, mida me vajame. Ta ei keeruta ja esindab tugevust," sõnas Paul.

Kohalikud elanikud on aga Newsomi suhtes, keda nähakse juba potentsiaalse demokraatide presidendikandidaadina, eriarvamustel.

"Kõik, mis ta seni on teinud, on viinud selleni," ütles Young, kinnitades, et tema näeks Newsomi järgmise presidendikandidaadina küll.

"Ma ei usu, et ta valituks osutuks. Ta on korralik inimene, aga ma ei usu, et ta on rahvajuht. Me ootame järgmist Obamat," sõnas Windy.