Tallinna koalitsioon lükkas lasteaia kohatasu kaotamise otsuse juulisse

Neljapäeva hommikul toimus Tallinna koalitsiooninõukogu koosolek ning abilinnapea Aleksei Jašin ütles ERR-ile, et erakondade kokkuleppe kohaselt võeti päevakorrast välja nii lisaeelarve kui ka muudatusettepanekud, mis suunati teisele lugemisele 21. juulil toimuvale Tallinna volikogu erakorralisele istungile.

"See annab võimaluse vaadata sisukalt lasteaedade ja alushariduse teemade sisse. Muidugi, Reformierakonna ettepanek näeb ette rahalisi kulutusi. On vaja otsida katteallikaid," lausus Jašin.

Reformierakonna Tallinna piirkonna juht, abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ütles pärast koosolekut, et linnavalitsus ei saa minna suvepuhkusele enne, kui lasteaia kohatasu kaotamine 1. septembrist ei ole otsustatud.

"Ehkki meie soov oli kiita tänasel linnavolikogu istungil heaks lisaeelarve, millega oleks kaotatud 1. septembrist kohatasu Tallinna lasteaedades, ei olnud meie partnerid sellega nõus ning lisaeelarve vastuvõtmine lükkub seetõttu juulikuu istungile," ütles Pere.

Tema sõnul peavad kõik Tallinna linnavalitsuse osapooled nüüd pingutama, et leida kiiremas korras lahendus lasteaia kohatasu kaotamiseks. Katteallikana tõi ta välja näiteks puudeistutamise kampaania - sellel aastal on plaanis istutada ja osaliselt istutatud rekordarv puid ning veel tellimata isitkute arvelt saaks kokku hoida 1,5 miljonit eurot. Samuti peaks vähendama bürokraatiat.

"Partnerite suhtes on meil viimastel nädalatel tekkinud selge usalduskriis, millega tuleb tegeleda," lausus Pere, kelle sõnul tekitasid sotsid, Isamaa ja Eesti 200 olukorra, kus juhtimiskriis Tallinnas pikeneb.

"Meie oleksime valmis täna lisaeelarve ära otsustama, sest perede jaoks oluline samm on vaja teha nüüd ja kohe. Mida kiiremini saame selle usalduskriisi lõpetada, seda parem. Venitamine ja otsuste edasilükkamine lõhub usaldust, segadus süveneb ja see ei ole kellegi, ammugi mitte linnaelanike huvides. Juhtimine pealinnas peab toimima," sõnas Pere.

Jašin tõi esile, et küsimustele on vaja läheneda sisukalt ehk lisaks katteallikatele rääkida ka teistest alushariduse probleemidest ning üks hääletus volikogus seda kõike ei lahenda.

"Teine punkt on muidugi tõsiasi, et kui lisaeelarvele esitatakse volikogus muudatusettepanek, siis vastav volikogu määrus ütleb, et kui see muudatusettepanek on vastuolus kehtivate normidega ja seda muudatust ei ole ette nähtud volikogu päevakorras, siis seda tegelikult ei saagi volikogus hääletada," sõnas Jašin.

See tähendab tema sõnul, et need teemad peavad tulema paketina samaaegselt volikogu istungile.

Lisaks on tema sõnul vaja teha kindlaks, kas üldse on võimalik lahendada probleemi, et osa vanemaid, kes soovivad hoida lasteaiakohta ainult üheks-kaheks lasteaiaskäimise päevaks nädalas, ei tekitaks olukorda, kus lasteaiakohtade kättesaadavus teistele peredele väheneks.

"Muidugi soovib Eesti 200 sel juhul arutada juba alushariduse kvaliteedi küsimusi ja täna me oleme silmitsi kolme suure murega," sõnas abilinnapea, kelle sõnul on lasteaedade põhiprobleemideks õpetajaabide palk, tugiteenuste kättesaadavus uute erivajadustega laste lisandudes ning uute lasteaiakohtade rajamise tempo.

Jašin märkis, et sai neljapäevahommikusest kohtumisest kõvasti kindlust juurde, et praegune koalitsioon saab jätkata ning ta loodab, et ühine kokkulepe peab ka kell 16 algavas volikogus.

"Lõplik tõde selgub 21. juulil, kui päris mitu tähtsat eelnõu ja kõik eelnimetatud probleemid, mida on vaja adresseerida, peavad olema paketina südasuvel volikogu päevakorras ja ka hääletatud ühiselt koalitsiooni poolt," tõdes ta. "Eks me kõik jälgime Reformierakonna käitumist ja järgmistest sammudest sõltubki, kas see leiab kinnitust, aga kindlust on täna hommikul kindlasti juurde tulnud."

Pere ütles, et nii nagu riigis saab kriisi lahendada peaminister, peab linnas sellega tegelema linnapea Jevgeni Ossinovski ja Reformierakond ootab temalt kiireid samme.

Ta lisas, et andmaks peredele pikaajalise kindluse lasteaia kohatasu kaotamise suhtes, alustab Tallinna linnavalitsus uuel nädalal eelarvestrateegia kõnelusi.