Osa lapsevanemaid ei saanud oma võsukestele soovitud ajaks lasteaiakohta

Mullu sügisel jõustunud seadusemuudatus kohustab omavalitsusi pakkuma peredele lasteaiakohta kaks kuud enne planeeritavat vanema tööle minemist, kuid osadel vanematel jäi koht õigel ajal saamata. Linn lubab, et sügisest hakatakse kohti jagama automaatselt ja selliseid probleeme ei tohiks enam tekkida.

Nagu Eestis tavaks, pani tallinlanna Kätlin Bowden lapse lasteaia ootenimekirja kohe peale sündi. Avaldusse sai ka kirja, et pere soovib lasteaiakohta lapse pooleteise aastaseks saamisel ehk tänavu kevadel.

"See oli ka seal avalduses kirjas, mis ma tegin kunagi detsembris 2024, et soovin kohta alates maist 2026. Pakuti alates 10. august 2026 kahest erinevast lasteaiast," lausus Bowden.

Ema sõnul ei arvesta linn sellega, et mitte kõik lapsed ei sünni ühel ajal ja paljud vajavad lasteaia kohta ammu enne augustit. Märtsi lõpus võttis Bowden ühendust Tallinna haridusametiga.

"Mulle öeldi sealt niimoodi, et kui tahtsite kohta maist, siis te oleksite pidanud ammu meile helistama, et nüüd on liiga hilja. Et kui te oleks meile ammu helistanud ja teatanud, et te päriselt tahate kohta maist, nagu on teie avalduses kirjas, siis me oleksime saanud teha ajutise pakkumise, et te saate maist ajutiselt kuhugi teise lasteaeda. Aga kuna te ei ole meile helistanud, siis nüüd on juba liiga hilja, sest nüüd on pakkumised välja läinud," sõnas Bowden.

Uus alushariduse seadus jõustus mullu 1. septembrist ja Tallinn sai lasteaiakohtade jagamise reeglid paika tänavu 11. mail. Pealinna lasteaedade kuraatori Anne Targema sõnul jäi pere loodetud kohata ilmselt ülemineku perioodil olnud segaduste tõttu. Nüüd peaks süsteem olema paigas ja perele pakutaks kohta kaks kuud enne soovitud aega.

"Meil hakkab automaatika päriselt seda pakkuma septembrist. Meil süsteem hakkab tegema pakkumisi ja otsib, kus on vaba koht. Teeb perele siis selle pakkumise," lausus Tallinna haridusameti lasteaedade kuraator Anne Targem.

Kui vanemale automaatselt pakutud koht ei sobi, siis tuleb sellest ametile teada anda. Kuigi lapsed võivad lasteaeda tulla eri kuudel, ei jäeta rühmadesse vabu kohti. Nii ilmselt lähevad vanemate seas rohkem hinnatud lasteaedade nimekirjad lukku juba augustis.

"Siis me pakume elukohale lähimat lasteaeda ajutise lahendusena, kus on vabu kohti ja laps saab olla seal koha ootel oma soovitud lasteaeda," sõnas Targem.

Targema sõnul on vabu kohti kõigis linnaosades ja lapsi on jäänud nii väheks, et 30 rühma sügisel ei avata. Bowdeni laps käib aga kuni augustini erahoius, kuigi see on pere rahakotile üsna koormav.