Trump laidab Iisraeli plaani rünnata Iraani

Iisrael on valmis ründama Iraani ja on oma kavatsusest teatanud ka USA-le, kinnitavad USA ja Euroopa allikad. Ei ole selge, kui suurt rünnakut Iisrael plaanib.

Varem on USA president Donald Trump ühe Iisraeli ründekava maha laitnud, sest lootis Teheraniga tuumaleppe sõlmida. Praeguseks on Trumpi usk Iraaniga tuumaleppe sõlmimisse aga oluliselt kahanenud. Iraani kaitseministri sõnul arvestatakse Iisraeli rünnaku võimalusega ning rünnaku korral kavatsetakse vastulöök anda lähiriikides asuvate USA sõjaväebaaside pihta.

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et Iisraelil võib olla plaanis Iraani tuumarajatisi rünnata, kuid nad ei peaks seda tegema, sest tuumalepe Teheraniga olevat endiselt käeulatuses, kui islamivabariik järeleandmisi teeb.

"Me oleme võrdlemisi lähedal päris heale leppele," ütles Trump ajakirjanikele.

"Ma ei taha, et nad sinna peale lendaks, sest ma arvan, et see keeraks asjad kihva," ütles ta Iisraeli kohta.

Ajakirjanike küsimusele, millal juudiriik Iraani rünnata võib, vastas Trump: "Ma ei taha öelda, et peagi, kuid tundub, et see võib täiesti juhtuda."

USA välis- ja kaitseministeerium alustasid kolmapäeval osa personali ära toomist Lähis-Idast. Eelkõige toob USA Iraaniga seotud pingete kasvu tõttu piirkonnast ära seal viibivad diplomaadid ja sõjaväelaste pereliikmed.

Ametniku teatel on kaitseminister Pete Hegseth andnud loa sõjaväelaste vabatahtlikuks lahkumiseks Lähis-Idast.

"Meie teenistuses olevate inimeste ja nende perekondade turvalisus on jätkuvalt meie prioriteet ning USA keskväejuhatus (CENTCOM) jälgib Lähis-Idas arenevaid pingeid," ütles ametnik.

Kaitseametniku sõnul lükkas CENTCOM-i ülem kindral Michael Kurilla pingete tõttu edasi neljapäevaks plaanitud ütluste andmise senati komisjoni ees.

Samuti valmistub välisministeerium suurenenud julgeolekuriskide tõttu andma korraldust mittekriitilise personali lahkumiseks USA saatkondadest Iraagis, Bahreinis ja Kuveidis.

Allikate sõnul antakse ka korraldus mittekriitilise personali lahkumiseks Iraagi Kurdistani pealinnas Arbilis asuvast USA konsulaadist. Iraagi valitsusametnik ütles, et personali lahkumisel pole mingit pistmist tema riigi julgeolekuolukorraga.