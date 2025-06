Iraan alustas vasturünnakut Iisraelile

Iisrael alustas ööl vastu reedet rünnakut Iraanile, võttes oma õhulöökide sihtmärgiks Iraani sõjalised ja tuumarajatised ning väidetavalt ka riigi juhtkonna. Iisraeli sõjavägi teatas reede õhtul, et Iraan tulistas välja raketid ning andis korralduse, et inimesed suunduksid varjenditesse.

Iisrael alustas rünnakut Iraani vastu

Iisraeli õhuvägi korraldas reede esimestel tundidel kümneid rünnakuid Iraani tuumarajatistele, raketitehastele ja sõjaväebaasidele ning võttis sihikule riigi sõjalised juhid ilmselt pikemaks veniva operatsiooni alguses, mille eesmärk on takistada Teheranil tuumarelva ehitamist.

"Hetk tagasi käivitas Iisrael operatsiooni "Tõusev lõvi", mis on sihipärane sõjaline operatsioon, et vähendada Iraani ohtu Iisraeli ellujäämisele. See operatsioon jätkub nii mitu päeva, kui on vaja selle ohu kõrvaldamiseks," teatas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu salvestatud videosõnumis. "Me oleme Iisraeli ajaloo otsustavas hetkes," lisas ta.

"Andsime löögi Iraani tuumarikastusprogrammi südamesse. Meie sihtmärk oli muu hulgas Iraani peamine uraanirikastamise tehas Natanzis. Andsime löögi ka Iraani ballistiliste rakettide programmi südamesse," täpsustas Iisraeli valitsusjuht.

Netanyahu sõnul võttis Iisrael sihikule ka Iraani teadlased, kes töötavad tuumapommi või riigi ballistiliste rakettide programmi kallal ja Natanzi uraanirikastamise tehases.

Vaade öisele Teheranile, kus on näha Iisraeli õhurünnaku plahvatuste kuma.

Iisraeli kaitseminister Israel Katz teatas, et Iisrael on viimastel nädalatel näinud märke, et Iraan püüab ehitada tuumapommi. "Oleme nüüd strateegiliselt soodsas positsioonis ja lähedal punktile, kust tagasi pöördumist ei ole ning meil polnud muud valikut kui tegutseda," ütles Katz.

Iisraeli anonüümne sõjaväeametnik ütles rünnakute alguse järel, et Iisrael ründab kümneid tuuma- ja sõjalisi sihtmärke, sealhulgas Natanzi tehast Kesk-Iraanis. Ametniku sõnul on Iraanil piisavalt materjali 15 tuumapommi valmistamiseks mõne päeva jooksul.

Iisraeli sõjaväe pressiesindaja, brigaadikindral Effie Defrin ütles, et rünnakutes osales 200 Iisraeli hävitajat, mis tabasid Iraanis enam kui 100 sihtmärki.

Iraan saatis kättemaksuks Iisraeli territooriumi poole umbes 100 drooni, mille tõrjumise nimel Iisraeli relvajõud töötavad, ütles brigaadikindral Defrin.

Lisaks ulatuslikele õhurünnakutele korraldas Iisraeli luureagentuur Mossad Iraanis mitu varjatud sabotaažioperatsiooni, teatas uudistekanal Axios, viidates Iisraeli kõrgele ametnikule. Operatsioonide eesmärk oli kahjustada Iraani strateegilisi raketibaase ja õhukaitsevõimekust.

Reutersiga rääkinud Iisraeli julgeolekuallika sõnul toimusid Mossadi eriüksuste operatsioonid Iraani territooriumil juba enne Iisraeli reedeseid rünnakuid.

Julgeolekuallika sõnul hõlmasid need operatsioonid täppisjuhitavate relvade paigutamist avatud aladele Iraani maa-õhk tüüpi raketisüsteemide lähedale, Iraani õhutõrjesüsteemide vastu kasutatavat tipptehnoloogiat ja ründedroonide baasi rajamist Teherani lähedale.

Iraani tuumakeskuses Natanzis oli kuulda plahvatusi

Iraani keskosas asuvast Natanzi linnast, kus asub oluline tuumarajatis, oli reede varahommikul kuulda tugevaid plahvatusi, teatas riigitelevisioon.

"Natanzis oli kuulda tugevaid plahvatusi," teatas riigitelevisioon.

Linnas asub Iraani üks peamisi uraani rikastamise tehaseid.

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur teatas hiljem, et Natanzi tuumaobjektil ei ole kiirgustase suurenenud, viidates Iraani võimude antud teabele.

Iisrael tappis rünnakus Iraani kolm sõjaväejuhti

Iraan teatas, et Iisraeli rünnakutes hukkus reedel mitu kõrget sõjaväejuhti ja kuus tuumateadlast.

Kõige olulisem ohver on Iraani mõjuvõimsa revolutsioonilise kaardiväe ülem Hossein Salami.

"Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) juht kindralmajor Hossein Salami hukkus Iisraeli režiimi rünnakus IRGC peakorterile," edastas kohalik uudisteagentuur Tasnim. Uudisteagentuur Mehr edastas sarnase teate.

Salami oli IRGC ülemjuhataja. Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei nimetas 1960. aastal sündinud Salami IRGC juhiks 2019. aastal.

Iisraeli rünnakus sai surma ka Iraani relvajõudude staabiülem Mohammad Bagheri, kes oli endine IRGC väejuht. Iraani relvajõudude staabiülema kohal töötas Bagheri alates 2016. aastast . 1960. aastal sündinud Bagheri liitus revolutsioonikaardiväega 1980. aastate Iraani-Iraagi sõja ajal.

Kolmas Iisraeli rünnakus hukkunud kõrge Iraani sõjaväelane on kindralmajor Gholamali Rashid, kes tegutses IRGC Khatam al Anbia peakorteri ülemana. Varem oli ta Iraani relvajõudude staabiülema asetäitja ja võitles Iraani eest 1980. aastate sõjas Iraagiga.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei määras reedel kiiresti uue relvajõudude juhi ja revolutsioonilise kaardiväe ülema nende asemel, kes Iisraeli rünnakutes surma said.

Islamirevolutsiooni kaardiväe ülemaks sai Mohammad Pakpour, relvajõudude kindralstaapi hakkab juhtima Abdolrahim Mousavi.

Rünnakutes hukkus ka kuus tuumateadlast

Iraani riigitelevisiooni teatel hukkusid Iisraeli rünnakus Teheranile tuumateadlased Fereydoun Abbasi-Davani ja Mohammad Mehdi Tehranchi.

Abbasi-Davani oli oli Iraani aatomienergiaorganisatsiooni juht aastatel 2011–2013. Karmi joone pooldaja Abbasi oli aastatel 2020–2024 Iraani parlamendi liige.

Tehranchi oli Teheranis asuva Iraani Islami Azadi Ülikooli juht.

Hiljem teatas Iraani riigimeedia veel nelja tuumateadlase surmast: Abdolhamid Manouchehr, Ahmad Reza Zolfaghari, Amirhossein Feghi ja Motalibizadeh.

Iisraeli õhurünnakus tabamuse saanud hooned Teherani kesklinnas.

Iraan tõotas kättemaksu

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei ütles avalduses, et Iisrael on Iraani-vastases kuriteos vallandanud oma kurja ja verise käe ning et teda ootab kibe saatus.

Iisrael maksab ränka hinda oma rünnaku eest Iraanile, milles hukkus Revolutsioonilise Kaardiväe komandör Hossein Salami, teatas ka kaardivägi reedel tehtud avalduses.

Selles hoiatati Iraani "vannutatud vaenlasi" otsustava kättemaksu eest, mis oli viide Iisraelile ja selle liitlasele USA-le.

"Iisraeli rünnak viidi läbi Valge Maja kurjade valitsejate ja terroristliku USA režiimi täieliku teadmise ja toetusega," seisis kaardiväe avalduses.

Iraani riiklik naftakompanii teatas, et riigi naftarafineerimise ja hoiutaristu ei ole rünnakutes kahjustada saanud ning nende töö käib edasi.

Iisrael kehtestas eriolukorra

Iisraeli kaitsevägi kuulutas öösel kell kolm välja eriolukorra, keelates inimestel minna tööle ja kooli ning koguneda koosolekutele.

"Pärast Iisraeli riigi ennetavat rünnakut Iraani vastu on lähitulevikus oodata raketi- ja droonirünnakut Iisraeli riigi ja selle tsiviilelanikkonna vastu," kommenteeris Katz.

Iisraeli sõjaväe staabiülem Eyal Zamir ütles, et kümned tuhanded sõdurid on kutsutud teenistusse ja valmistatud ette kogu piiri ulatuses.

"Oleme keset ajaloolist kampaaniat, mis erineb kõigist teistest. See on kriitilise tähtsusega operatsioon eksistentsiaalse ohu ennetamiseks vaenlase poolt, kes kavatseb meid hävitada," ütles ta.

Iisrael peatas tsiviillennud

Iisraeli õhuruum suleti reede varahommikul edasiste teadeteni, edastas riigi transpordiministeerium avalduses, mis tehti vahetult pärast seda, kui Iisrael teatas rünnakutest Iraani vastu.

"Õhuruum on suletud õhkutõusudeks ja maandumisteks kuni edasise teadaandeni," seisis ministeeriumi teadaandes. Riigi suurima, Ben Gurioni lennujaama võimud kutsusid inimesi mitte lennujaama tulema.

Reede päeval tulid teated, et Iisraeli lennufirmad El Al , Israir ja Arkia viivad oma lennukid pärast Iraani-vastaseid rünnakuid teistesse riikidesse.

Lennukid evakueeriti ilma reisijateta, ütles Tel Avivi Ben Gurioni lennujaama pressiesindaja, mis suleti reedel edasise teatamiseni.

Lennujälgimisandmed näitasid, et mitu lennukit lahkusid Tel Avivist reede hommikul kohaliku aja järgi. Mitmed Israiri lennud suundusid Küprosele ja mitu El Ali lennukit lennutati Euroopa lennujaamadesse, näitasid Flightradar24 andmed.

USA ei osale rünnakus

USA välisminister Marco Rubio ütles, et Iisrael tegutses ühepoolselt, kuna usub, et operatsioon oli enesekaitseks vajalik.

"Täna õhtul rakendas Iisrael Iraani vastu ühepoolseid meetmeid. Me ei ole seotud rünnakutega Iraani vastu ja meie peamine prioriteet on Ameerika vägede kaitsmine piirkonnas," ütles Rubio avalduses.

"Lubage mul selgelt öelda: Iraan ei tohi rünnata USA huve ega personali," lisas ta.

Valge Maja teatel kutsub USA president Donald Trump reede hommikuks kokku riikliku julgeolekunõukogu koosoleku.

Rünnaku avalikuks saamise järel tõusid järsult toornafta hinnad maailma turgudel, globaalsed aktsiaturud rappusid ja investorid suunasid oma vahendid turvalisemate varade poole.

Iisraeli ringhäälingu väitel teavitas Tel Aviv enne rünnakut Washingtoni

Iisrael on teinud Iraani küsimuses USA-ga täielikku koostööd ja teavitanud Ameerika Ühendriike enne Iraani sihtmärkide ründamist, tsiteeris Iisraeli riiklik ringhääling Kan reedel üht Iisraeli ametnikku.

Anonüümseks jäänud ametnik ütles Kanile, et hiljutised teated Iisraeli ja Washingtoni vaheliste lahkhelide kohta olid valed, kuid neid ei ole ümber lükatud osana meediakavalusest Iraani segadusse ajamiseks.

Maailm reageeris Iisraeli rünnakule Iraani vastu

USA välisminister Marco Rubio ütles, et Ühendriigid ei ole rünnakuga seotud.

"Täna õhtul rakendas Iisrael Iraani vastu ühepoolseid meetmeid. Me ei ole seotud rünnakutega Iraani vastu ja meie peamine prioriteet on Ameerika vägede kaitsmine piirkonnas," sõnas Rubio.

"Lubage mul selgelt öelda: Iraan ei tohiks sihikule võtta USA huve ega personali," lisas ta.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres kutsus üles konflikti mitte eskaleerima.

"Peasekretär mõistab hukka igasuguse sõjalise eskaleerumise Lähis-Idas," teatas Guterrese peasekretär. "Ta on eriti mures Iisraeli rünnakute pärast Iraani tuumarajatistele vastu, ajal, mil käivad Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahelised läbirääkimised Iraani tuumaprogrammi staatuse üle."

"Peasekretär palub mõlemal poolel näidata üles maksimaalset vaoshoitust, vältides iga hinna eest konflikti süvenemist, mida piirkond vaevalt endale lubada saab," edastas pressiesindaja.

Omaan, mis vahendas Iraani ja USA tuumakõnelusi nimetas rünnakut ohtlikuks eskalatsiooniks.

"Omaan peab seda tegu ohtlikuks ja hoolimatuks eskalatsiooniks, mis kujutab endast ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete rasket rikkumist. Selline agressiivne käitumine on vastuvõetamatu ning destabiliseerib veelgi piirkondlikku rahu ja julgeolekut," teatas Omaan.

"Omaani sultanaat peab Iisraeli vastutavaks selle eskaleerumise ja selle tagajärgede eest ning kutsub rahvusvahelist üldsust üles võtma kindla ja ühemõttelise seisukoha selle ohtliku tegutsemisviisi peatamiseks," edastas riik uudisteagentuur Reutersi vahendusel.

NATO peasekretär Mark Rutte kutsus üles olukorda deeskaleerima.

"See oli Iisraeli ühepoolne tegevus. Seega arvan, et paljude liitlaste, sealhulgas Ameerika Ühendriikide jaoks on ülioluline praegu olukorra deeskaleerimise nimel tööd teha," sõnas Rutte.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi rõhutas tuumarajatiste ründamise ohtlikkust.

"Kutsun kõiki osapooli üles ilmutama maksimaalset vaoshoitust, et vältida edasist eskaleerumist. Kinnitan veel kord, et igasugune sõjaline tegevus, mis ohustab tuumarajatiste turvalisust ja julgeolekut, võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi Iraani, lähialade ja ka kaugemate piirkondade elanikele," sõnas Grossi.

"Olen ​​vastavatele ametivõimudele teatanud oma valmisolekust reisida [piirkonda] esimesel võimalusel, et hinnata olukorda ning tagada Iraanis ohutus, julgeolek ja leviku tõkestamine," märkis ta.

Saksa kantsler Friedrich Merz ja Prantsuse välisminister Jean-Noel Barrot kutsusid üles vältima olukorra eskalatsiooni.

"Me kutsume mõlemat poolt üles hoiduma sammudest, mis võiksid viia edasise eskaleerumiseni ja kogu piirkonna destabiliseerimiseni," sõnas Merz.

"Kutsume kõiki osapooli üles ilmutama vaoshoitust ja vältima igasugust eskaleerumist, mis võiks ohustada piirkondlikku stabiilsust," teatas Barrot. "Oleme korduvalt väljendanud tõsist muret Iraani tuumaprogrammi pärast, eelkõige Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) hiljuti vastu võetud resolutsioonis. Kinnitame taas Iisraeli õigust kaitsta end mis tahes rünnaku eest."

Hiina mõistis rünnaku hukka ja avaldas valmisolekut osaleda olukorra leevendamises.

"Hiina on vastu Iraani suveräänsuse, julgeoleku ja territoriaalse terviklikkuse rikkumisele, vastuolude süvenemisele, konfliktide laienemisele ja piirkondliku olukorra järsule kuumenemisele," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lin Jian.

"Hiina kutsub kõiki asjaosalisi üles tegema rohkem piirkondliku rahu ja stabiilsuse tagamiseks ning vältima pingelise olukorra edasist eskaleerumist. Hiina on valmis olukorra leevendamisel konstruktiivset rolli mängima," edastas Jian.

Türgist väideti, et Iisraeli provokatsioon näitab, et riik "ei soovi probleemide lahendamist diplomaatiliste vahenditega" ja kutsuti üles lõpetama "agressiivseid tegusid, mis võivad viia suuremate konfliktideni".

Suurbritannia peaminister Keir Starmer kutsus üles diplomaatiale.

"Eskalatsioon ei teeni piirkonnas kedagi. Lähis-Ida stabiilsus peab olema prioriteet ja me kaasame partnereid olukorra deeskaleerimiseks. Nüüd on aeg vaoshoituseks, rahuks ja diplomaatia juurde naasmiseks," sõnas Starmer.

Austraalia välisminister Penny Wong kutsus riike üles hoiduma pingete süvendamisest.

"See võib veelgi destabiliseerida niigi ebastabiilset piirkonda. Kutsume kõiki osapooli üles hoiduma tegudest ja retoorikast, mis pingeid veelgi süvendavad," teatas Wong. "Me kõik mõistame, et Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide programm kujutab endast ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule ning me kutsume osapooli üles seadma esikohale dialoogi ja diplomaatiat."

Jaapan mõistis rünnaku hukka.

"Käimasolevate diplomaatiliste pingutuste, sealhulgas Ameerika Ühendriikide ja Iraani vaheliste kõneluste ajal, et saavutada Iraani tuumaküsimuse rahumeelne lahendus, on sõjalise jõu kasutamine sügavalt kahetsusväärne," ütles Jaapani välisminister Takeshi Iwaya. "Valitsus mõistab selle teo teravalt hukka, mis olukorda eskaleerib."

Tšehhi teatas, et mõistab Iisraeli vajadust Iraani rünnata.

"Iraan on pikka aega jätnud täitmata oma kohustused rahvusvahelise üldsuse ees ja ehitab üles oma tuumaprogrammi. Kuid samal ajal on tal retoorika, mis on suunatud Iisraeli riigi hävitamisele. Oleme näinud, et ta on viimase pooleteise aasta jooksul kaks korda läbi viinud koos Hamasi ja Hezbollah'ga ulatusliku ballistiliste rakettide ja droonirünnaku ning püüab hävitada Iisraeli riiki," sõnas Tšehhi välisminister Jan Lipavsky.

"Seega mõistan ma väga hästi... sõjalist tegevust, et takistada tuumapommi tootmist selles piirkonnas," lisas ta.

Saudi Araabia mõistis rünnaku hukka.

"Saudi Araabia väljendab oma teravat hukkamõistu Iisraeli jultunud agressioonidele vennaliku Iraani Islamivabariigi vastu, mis õõnestab selle suveräänsust ja julgeolekut ning kujutab endast selget rahvusvaheliste seaduste ja normide rikkumist," teatas riik Reutersi vahendusel.

Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas kutsus osapooli üles vaoshoitusele.

"Olukord Lähis-Idas on ohtlik," kirjutas Kallas sotsiaalmeedias. "Kutsun kõiki osapooli üles vaoshoitust üles näitama ja edasist eskaleerumist ära hoidma."

"Diplomaatia on endiselt parim tee edasi ja olen valmis toetama kõiki diplomaatilisi jõupingutusi olukorra deeskaleerimiseks," lisas ta.

Trump soovitab Iraanil kokkulepe sõlmida

USA president Donald Trump ärgitas Iraani reedel kokkuleppele ja hoiatas Iisraeli rünnakutega kaasneva surma ja hävingu eest.

Trump tegi sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social avalduse pärast Iisraeli õhurünnakuid rohkem kui 100 Iraani sihtmärgile.

"Ma andsin Iraanile ühe võimaluse teise järel kokkulepe sõlmida," kirjutas Trump reede hommikul.

Ta lisas, et Iisraelil on tänu USA-le palju relvi ja "nad teavad, kuidas neid kasutada".

"Surma ja hävingut on juba kõvasti, aga veel on aega see veresaun lõpetada, sest järgmised juba planeeritud rünnakud on veelgi jõhkramad," hoiatas Trump. "Iraan peab sõlmima kokkuleppe, enne kui midagi enam järel pole. Lihtsalt tehke seda, enne kui hilja."

Trump ütles varem Fox Newsile, et oli teadlik Iisraeli kavatsusest Iraani rünnata enne, kui see toimus, ning ta rõhutas, et Teheranil ei tohi olla tuumapommi.

"Iraanil ei tohi olla tuumapommi ja me loodame, et saame tagasi läbirääkimislaua taha. Eks me näe," ütles Trump Fox Newsi vahendusel.

Fox Newsi andmetel andis Trumpi administratsioon eelolevast rünnakust teada vähemalt ühele Lähis-Ida liitlasele, kuid ütles, et Ühendriigid ise sellega seotud ei ole.

"Trump märkis, et USA on valmis Iraani kättemaksu korral kaitsma end ja Iisraeli," vahendas uudistekanal.

Trump osaleb reedel riikliku julgeoleku nõukogu istungil.

Riigimeedia: Lääne-Iraanis kostus õhuväebaasi lähedal võimas plahvatus

Iraani lääneosas Hamedani provintsis asuva õhuväebaasi lähedal kostus reede pärastlõunal võimas plahvatus, teatas riigimeedia pärast Iisraeli ulatuslikku rünnakut islamivabariigi vastu.

"Mõned tunnid tagasi kõlas Hamedani lähedal võimas plahvatus," teatas uudisteagentuur IRNA, lisades, et seda oli kuulda Nojeh' õhuväebaasi lähedal.

Sõjavägi: Põhja-Iisraelis kõlasid sireenid

Iisraeli sõjaväe teatel kõlamisi reedel riigi põhjaosas sireenid, kui riik oli mõned tunnid varem korraldanud ulatusliku rünnaku Iraanile.

Pole vahetult selge, mille peale sireenid käivitusid, kuid need kõlasid mitmes piirkonnas, sealhulgas Liibanoni piiri lähedal ja annekteeritud Golani kõrgendikul.

Iraani revolutsioonikaardi uus juht: Iisraelile avatakse põrguväravad

Iraani revolutsioonikaardi uus juht Mohammad Pakpour ähvardas reedel avada Iisraeli jaoks põrguväravad ja anda vastulöögi rünnakutele, milles hukkus teiste seas tema eelkäija Hossein Salami.

"Kättemaksuks meie langenud komandöride, teadlaste ja kodanike verele, avatakse sellele lastetapjast režiimile põrguväravad," ütles Pakpour Iisraeli kohta, vahendab riiklik uudisteagentuur IRNA.

Iisrael seab reservväelased valmisolekusse

Iisraeli sõjavägi teatas reedel, et alustas reservväelaste paigutamist kõigisse lahingupiirkondadesse üle riigi pärast ulatusliku õhurünnaku korraldamist Iraani sõjaväe- ja tuumarajatistele.

Sõjaväe teatel valmistutakse kaitseks ja ründeks igal suunal.

Riigimeedia: Teheranis ja selle ümbruses kostsid plahvatused

Iraani pealinnas Teheranis ja selle ümbruses kostsid reede õhtul taas plahvatused, teatas riigimeedia 12 tundi pärast Iisraeli esimest ulatuslikku rünnakulainet.

"Oli teateid plahvatuste kohta Teherani provintsi lääneosas," teatas uudisteagentuur IRNA, lisades, et teateid tuli Shahriar ja Malardi linnast ning Chitgari linnaosast Teheranis.

Uudisteagentuur Mehr teatas ka plahvatusest pealinnast kagus asuvas Pakdashtis.

Iisraeli armee teatel on Iraanis rünnatud rohkem kui 200 sihtmärki

Iisraeli sõjavägi teatas reede õhtul, et on päeva jooksul rünnanud Iraanis rohkem kui 200 sihtmärki.

"Praeguse hetkeni oleme rünnanud rohkem kui 200 sihtmärki ja jätkame ründamist," ütles sõjaväe kõneisik brigaadikindral Effie Defrin ajakirjanikele.

Iisraeli teatel tulistas Iraan välja raketid

Iisraeli sõjavägi teatas reede õhtul, et Iraan tulistas välja raketid, ning andis korralduse, et inimesed suunduksid varjenditesse.

"Veidi aega tagasi tuvastas kaitsevägi raketid, mis saadeti Iraanist teele Iisraeli poole," ütles armee avalduses, lisades, et inimesed peavad suunduma varjenditesse ning "jääma sinna kuni uue teateni".

Tel Avivis ja Jeruusalemmas kostus mitmeid plahvatusi.

Iisraeli teatel tulistas Iraan Iisraeli pihta umbes 100 raketti.