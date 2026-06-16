Trump: USA ei anna Iraanile raha

USA president Donald Trump lükkas teisipäeval tagasi väited, et Ühendriigid plaanivad investeerida Iraani või anda islamiriigile raha vastutasuks tuumaleppe sõlmimise eest.

Meedias levisid väited, et Iraan võiks saada ligipääsu kuni 300 miljardi dollari suurusele taastamisfondile, kui loobub oma uraanivarudest.

Trump ütles G7 tippkohtumisel Katari emiiri šeik Tamim bin Hamad Al Thani kõrval kõneledes, et USA ei paku Iraanile tuumaleppe sõlmimise eest otsest rahalist toetust.

"Me ei investeeri Iraani raha, muide. See kuulujutt, mis eile levis, oli naeruväärne," rääks Trump.

Trump hoiatas ühtlasi, et Iraani tabavad äärmiselt karmid tagajärjed, kui riik arendab või omandab tuumarelva ning rikub hiljuti sõlmitud rahulepet. Samas ütles Trump, et ta ei toeta Iraanis režiimivahetust

"Ma ei usu režiimivahetusse, olen neid aastaid jälginud. Need ei toimi kunagi," ütles Trump.

Trump rääkis veel, et ilma tema ja Ühendriikide toetuseta poleks Iisrael suutnud jääda püsima. Ta ütles veel, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu peaks Liibanoni suhtes käituma vastutustundlikumalt.

Trump kirjeldas Liibanoni kui kunagist haritud ja jõukat riiki, kus tegutses arvukalt professoreid, arste ja juriste. Tema hinnangul on riigi olukord nüüd väga halb ning Liibanon kuulub Lähis-Ida konfliktide suurimate kannatajate hulka.