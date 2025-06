Tallinn rajab Kopli kaubajaama alale ajutise rattatee

Pelgulinna ja Kalamaja linnaosa vahel laiutab üle kilomeetri pikkune suletud territoorium: Eesti Raudteele kuuluv Kopli kaubajaam. Nüüd plaanib linn selle osaliselt avada, et ühendada kergliiklusteega Telliskivi ja Krulli kvartalid.

"!Praegusel hinnangul see lihtne lahendus peaks maksma suurusjärgus 200 000 eurot. See võimaldab inimestel liigelda, lisaks sellele kitsale. kuid armsale Kopli tänava kõnniteele, rattaga kiiremini ja otse Telliskivi, Volta ja Krulli vahel," lausus Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Pere sõnul on esialgu tegemist ajutise lahendusega, kuid tulevikus on plaan kergliiklusteed valgustuse ja asfaltkattega täiendada.

"See on päris levinud praktika paljudes Euroopa linnades, kus avatakse vanad raudteetammid või raudtee ääres teed liikumiseks. Üks (pluss) on see, et seal on vähe ristumisi muude liiklejagruppidega. Teine on see, et saab mürast eemale," ütles Tallinna kommunaalameti osakonnajuht Aksel Johannes Part.

Paar korda kuus liiguvad territooriumil endiselt kaubarongid, mistõttu tuleb linnale loovutatud ala ülejäänust eraldada.

"Me peame eelkõige tagama ohutuse. Selle jaoks me piiramegi oma territooriumid. Suuremates jaamades on lisaks tavapiiretele ka turvatöötajad, kes jälgivad kaameratest, et inimesed ei satuks meie territooriumile ega sea ennast sellega ohtu," lausus Eesti Raudtee taristudirektor Kaido Aettik.

Osapoolte sõnul on arutamisel ka kaubajaama territooriumi suuremas mahus avamine ning ümberkujundamine. Planeeringuid takistavad aga poliitikute kemplused.

"Uus Põhja-Tallinna üldplaneering, mis on vastuvõtmise äärel, ootab… Ausalt öelda ma ei saagi aru, mille järel see ootab. Oleksime võinud selle vastu võtta juba mitu kuud tagasi," ütles Pere.

Telliskivi ja Krulli vaheline kergliiklustee valmib kõige varem tuleval sügisel.