Eesti 200 hääletab Tallinnas lasteaia kohatasu kaotamise vastu

Eesti 200 Tallinna piirkonna juhatus on seisukohal, et Reformierakonna soovitud lasteaia kohatasu kaotamine võtab Tallinna peredelt lasteaiakohad ja seab ohtu alushariduse kvaliteedi, mistõttu hääletab Eesti 200 volikogus kohatasu kaotamise vastu. Teemat on erakond valmis siiski arutama omadel tingimustel.