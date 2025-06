Iisraelist evakueeritakse koostöös Leeduga Eesti kodanikke

Eesti saatkonna konsul Tel Avivis Robert Derevski ütles, et kui sõjategevus paar päeva tagasi lahvatas, andis endast teada 14 Eesti kodanikku.

"Sisuliselt on probleemiks see, et õhuruum on jätkuvalt kinni ning Iisraelis ei saa lennukit kasutada. Ainus võimalus on lahkuda maismaapiiri kaudu," märkis Derevski.

Derevski sõnul näitasid mõned kodanikud juba ise initsiatiivi üles ning asusid tegutsema.

"Eilse seisuga oli meil riigis kaheksa inimest, kellega me hakkasime nüüd aktiivsemalt tegutsema, kuna mida aeg edasi, seda enam jõuab kohale, et see konflikt jääb kestma veel mõneks ajaks," rääkis Derevski.

"Seega on üha enam suunatud ajutiselt riigis viibijaid Iisraelist lahkuma," märkis Derevski.

"Eilsest alates alustasime koos leedukate ja teiste kolleegidega evakuatsiooniplaanidega. Leedukad otsustasid tellida erilennu, mis väljub täna (teisipäev - toim) kell seitse õhtul Jordaaniast ning kuna neil oli kohti pakkuda, siis koordineerisime koostöös nendega eestlaste pealeminekut," sõnas Derevski.

"Tänu sellele saime täna hommikul teele saadetud kuus kodanikku, kes nüüd loodetavasti õhtul Leedu erilennuga ära lendavad," lisas Derevski.

"Samuti on üks kodanik liikumas praegu taga piiripunkti Sharm el Sheikhi poole, Egiptusesse, kust on plaanis ära lennata. Üks kodanik lahkus juba eile, kes läks samuti Jordaaniasse," ütles Derevski.

Derevski rääkis, et need eestlased, kellest juttu on, viibivad Iisraelis lühiajaliselt.

"Püsivalt elavaid kodanikke on siin ligi 1000 – need on valdavalt Eesti juudid, kes on siia erinevatel aegadel tulnud," märkis Derevski.

"Suurem osa neist on topeltkodakondsusega ning läbiv omadus nende puhul on see, et nad on kriisideks väga hästi ettevalmistunud, kuna siin piirkonnas on julgeolekuolukord pidevalt ebastabiilne," lisas Derevski.

Derevski rääkis, et praegu toimuvad väga karmid rünnakud, mida tema oma lähetuse jooksul varem kogenud ei ole.

"Mina olen olnud siin lähetuses alates 23. augustist ehk ma tulin siia kaks kuud enne 7. oktoobri sõjategevust ja tegemist on tõesti kõige julmemate rünnakutega, mida mina olen siin tajunud ja näinud," sõnas Derevski.

"Mitte keegi pole kaitstud, rünnatakse sisuliselt kõiki linnaosasid. Kogu Iisrael on ohus," märkis Derevski.

"Aga inimesed on positiivsed, nad säilitavad optimismi, kuna teisiti ei saa ja eks see piirkond on alati olnud keeruline. See oht ei ole esmakordne ja inimestel on väga suur usk, et nad saavad sellest koos üle," rääkis Derevski.

Derevski sõnas, et tema on Iisraelis viibides loobunud katsetest midagi ette ennustada.

"Kindel on see, et Iisrael on vähemalt esimestel päevadel mõelnud sellele, et nende taktika on olnud suunata või suruda Iraan läbirääkimiste laua taha," lisas Derevski.

Derevski ei taha tuleviku üle spekuleerida, kuid lisas, et möödunud öö rünnak ei olnud nii karm kui eelnevatel päevadel.

"Ei tea, kas see on nüüd märk sellest, et Iraan on tõesti valmis astuma läbirääkimistesse ja taganema sellest sõjategevusest või mitte," sõnas Derevski.

"Tahan öelda, et tegelikult läheb meil siin hästi, inimesed on väga tugevad ja saavad kõikide muredega hakkama. Ainuke probleem on see, et meil kõigil on väga suur unevõlg, kuna Iraan on vähemalt praegusel hetkel valinud kurnamistaktika. Täna öösel lasti rakette üle kolme tunni ehk kõik on täiesti magamata," rääkis Derevski.