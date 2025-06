Estlink 2 hakkab taas tööle reedel

Eleringi Estlinkide üksuse juht Reigo Haug tõdes, et remonditööd kulgesid ilma suuremate tõrgeteta.

Haugi sõnul on mullu 25. detsembril laevaankruga vigastada saanud merekaabli kahjustus nüüdseks täielikult kõrvaldatud, purunenud lõik eemaldatud ning selle asemele paigaldatud ligikaudu kilomeetripikkune reservkaabel, mis ühendati olemasolevate tervete kaablilõikudega.

"Pärast kaabli parandamist on asendatud lõigus läbi viidud kaabli süvistamistööd ja kogutud andmed kaabli paigaldussügavuse kohta. Teostatud on ka kaabli paigaldusjärgsed testid ja kaabli proovipingestamine ning enne Estlink 2 ühenduse andmist elektrituru kasutusse on veel teostamisel koormustestid veendumaks, et kaabel on korras ja edasiseks kasutamiseks täielikult valmis," lisas Haug.

Estlink 2 lülitus avariiliselt välja 25. detsembril 2024, kui seda vigastas Soome lahel sõitnud laeva ankur.

Estlink 2 kaabli remontimiseks kasutati üldehituslaeva Deep Cygnus, millele paigaldati spetsiaalsed seadmed Estlink 2 kaabli parandamiseks. Planeerimis- ja laeva ettevalmistustööd remondiks kestsid veebruarist aprillini ning päädisid edukate töödega rikke asukohas mais ja juunis.

Estlink 2 ülekandevõimsus on 650 megavatti. Eesti Energia on varem prognoosinud, et juuni teises pooles naasev elektriühendus Estlink 2 peaks oluliselt muutma odavamaks elektrit õhtutundidel, mil hind on seni kerkinud mitmesaja euroni megavatt-tunnist.