Pealinna noored elavad malevaelu Põlvamaal

Eesti üks selle aasta esimesi malevarühmasid alustas tööd peaaegu kohe, kui kooliõpikutest viimane tarkus pähe tuubitud sai. Rohkem kui nädal aega on 16 pealinna noort Lõuna-Eesti kuplite vahel Tontoli marjatalus koristanud endist maasikapõldu, kuigi Põlvamaale saabusid noored ootusega noppida peenralt värskeid maasikaid.

Kui ilm lubab ja vihma ei saja nagu oavarrest, veedavad noored päeval põllul kokku kuus tundi, on ka sirutuspause. Tunnitasu on natuke üle viie euro. Rahast tähtsamaks peavad malevlased aga töökogemust ja uusi tutvusi

"Ma arvan, et meil on väga hästi läinud. Olenemata sellest, milline on ilm olnud, on meil olnud väga edukas poolteist nädalat. Me oleme saanud teha malevavärki ja ma arvan, et noortele on olnud see väga äge töökogemus. Suuremas pildis noortele meeldib teha seda, mida nad saavad silmaga näha," rääkis rühmajuht Kaarel Kadarik.

Tontoli marjatalu võõrustab noori töömesilasi viiendat hooaega. Perenaise Tiina Urmi sõnul on soov pakkuda lastele töökogemust ja terviklikku pilti sellest, kuidas punane maasikamari ikkagi turulettidele jõuab

"Ma olen aastate jooksul näinud väga häid rühmi, aga see rühm on mega. Kõik see koostöö lastega, kuidas lapsed toimetavad, kuidas rühmajuhid nendega tegutsevad, see on super, lastel on seda vaja, seda kogemust," lausus Urm.