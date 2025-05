Koalitsioon soovib juba tänavu 100-eurost automaksusoodustust lapse kohta

Reformierakonna ja Eesti 200 laupäeval sõlmitud koalitsioonileping näeb ette plaani leevendada mootorsõidukimaksu koormust iga alaealise lapse kohta ja investeerida aastamaksu ulatuses täiendavalt teedesse.

Ühtlasi plaanib valitsus ühtlustada autode ja väikebusside maksumäära, et invasõidukite ja paljulapseliste perede väikebusside maksustamine ei sõltuks selle registreerimise kategooriast.

Kui koalitsioonileping täpsemat summat ega soodustuse viisi paika ei pane, siis peaminister Kristen Michali sõnul tähendab see 100-eurost soodustust iga alaealise lapse kohta auto aastamaksu pealt.

Aastamaksu suurus on autoti väga erinev. Michal märkis, et soodustuse suurust kindla summaga piiritleda on ilmselt kõige lihtsam lahendus. "Automaks on algusest peale olnud veidi mõlemat jalga lonkav protseduur. Meie eesmärk on vähendada ebaõiglust ja koormust puuetega inimestega ja lastega peredele," ütles ta.

Kui pere auto aastamaks jääb alla 100 euro, on sisuliselt pere jaoks tegemist automaksust vabastusega ehk miinimumsummat tasuma ei pea.

Peaminister ei usu, et uue täiendava soodustuse haldamine võiks tähendada palju lisanduvat bürokraatiat, kuigi esimesel aastal võib sellele täiendavat ressurssi kuluda. "Mida lihtsam inimestele on ja mida digitaalsem, seda parem," nentis ta ja lisas, et teiseks aastaks võiks süsteem toimida sama lihtsalt kui tuludeklaratsiooni esitamine.

Soodustuse täpset mõju riigieelarvele ei saa peaministri sõnul veel kommenteerida, kuna rahandusministeerium asub alles sel nädalal seda arvutama. Ta märkis, et tänavu lootis riik aastamaksult viimase prognoosi kohaselt kokku teenida 99 miljonit eurot.

Valitsus soovib soodustuse rakendamist juba tänavu

Küsimusele, miks toetab riik lastega peredest just autoomanikke, vastas Michal, et väiksemate lastega on vaja rohkem liikuda ja neid rohkem vedada, valitsuse eesmärk on vähendada automaksukoormust lastega peredele. "Eesmärk on siiski automaksu, mida maksavad need, kellel on auto, mõju leevendamine nendele lastega peredele."

Kärgperede puhul, kus lapsi on vaja transportide eraldi elavatel vanematel, saab soodustust kasutada üks. "Sarnane analoogia on ka varem olnud tulumaksu mahaarvamistega, et üks vanematest saab seda kasutada, mitte kõik," rääkis peaminister, kuid nentis, et täpne mehhanism on rahandusministeeriumi välja pakkuda.

Kes koalitsioonist konkreetse meetme välja pakkus, ütles Michal, et see on koalitsiooni kokkulepe, kus on kaks osapoolt ning lastega ja puuetega inimestele soodustuse tegemine on ühine printsiip.

Peaminister loodab maksumuudatuse ellu viia juba tänavu. Kuidas see täpselt tööle hakkab, sõltub rahandusministeeriumist. Rahandusministeeriumil läheb tõenäoliselt meetme väljatöötamiseks umbes kaks kuud. Seejärel saab selle üle otsustada parlament, mis tuleb peale suve kokku septembris.

Kas see tähendab juba praegu ära makstud automaksu osa tagastamist või täiendavat soodustust tuleva aasta automaksult, on Michali sõnul rahandusministeeriumi välja töötada. "Aga inimesed võivad arvestada ise, et kui neil on alaealine laps, siis 100 eurot soodustust aastamaksust läheb neil maha juba sellel aastal."

M- ja N-kategooria väikebusside maksu arvutamisel võetakse praegu arvesse massi ja CO2 heidet, N-kategoorial massi aga ei arvestata. Kategooriate tasu ühtlustamisel hakatakse seda arvutama viimase järgi.